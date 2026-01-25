UŽIVO POJAVIO SE NOVI SNIMAK IZ MINEAPOLISA - AGENT ICE APLAUDIRA DOK PUCAJU U ŽRTVU? U toku su neredi (VIDEO)
Dobar deo građana SAD je ogorčen nakon jučerašnjeg ubistva demonstranta Aleksa Džefrija Pretija na protestima u Mineapolisu.
Stižu objašnjenja američkih zvaničnika, ali i kritičara američke vlade, kao i guvernera i zvaničnika Minesote, u kojima se traži da agenti ICE odmah napuste taj grad.
Ljudi su na ulicama, odaju poštu ubijenom Pretiju, a i danas su prisutne tenzije na ulicama Minesote.
Grupa republikanaca traži dublju istragu ubistva
Grupa republikanaca pozvala je danas na dublju istragu federalnih imigracionih taktika nakon što je agent američke granične patrole upucao muškarca u Mineapolisu.
To bi moglo da predstavlja znak da bi administracija američkog predsednika Donalda Trampa mogla da se suoči sa dvostranačkom kontrolom, republikanaca i demokrata.
Predsednik Odbora za nacionalnu bezbednost Predstavničkog doma Endru Garbarino zatražio je svedočenje od čelnika Službe za imigraciju i carine, rekavši da mu "glavni prioritet ostaje bezbednost Amerikanaca".
Garbarino, republikanac iz Njujorka, rekao je da ozbiljno shvata nadzor nad ministarstvom nacionalne bezbednosti i da "Kongres ima važnu odgovornost da obezbedi bezbednost sprovođenja zakona i ljudi kojima služe i štite".
Republikanski senatori Tom Tilis (Thom Tillis) iz Severne Karoline i Bil Kesidi (Bill Cassidy) iz Luizijane takođe su insistirali na više informacija o pucnjavi na Aleksa Pretija (Alex Pretti), 37-godišnjeg medicinskog tehničara intenzivne nege u bolnici za veterane, koji je ubijen u subotu
Noem: Tramp ima pravo da pošalje vojsku
Kristi Noem, ministarka unutrašnje bezbednosti SAD rekla je da Aleks Preti nije trebalo da nosi pištolj na protestu, i da su federalni agenti “jasno strahovali za svoje živote” kad je došlo do incidenta, pa su reagovali da se brane i zaštite ljude oko sebe.
Noem tvrdi da je Preti pristupio agentima sa poluautomatskim pištoljem kalibra 9 mm i da su agenti pokušali da ga razoružaju, ali je on, prema njenim rečima, nasilno uzvratio, zbog čega je agent pucao u samoodbrani.
Prema Noem, Preti je imao dva punjena šaržera sa municijom, što je, kako je navela, pokazivalo da je došao da nanosi veliku štetu i povredi organe reda.
Upitana o zakonu protiv ustanka - kojim predsednik SAD može da upotrebi vojsku protiv domaćih nemira — Noem je rekla da je to odluka predsednika, da on “ima ustavno pravo da to učini” i da su o tome vođeni razgovori.
Bovino: Agent koji je ubio Pretija i dalje radi za ICE
Gregori Bovino, komandant američke Granične službe (deo Ministarstva unutrašnje bezbednosti), rekao je na CNN-u da agenti umešani u smrt Aleksa Pretija verovatno neće raditi na ulicama u Mineapolisu, ali će i dalje ostati službenici (Granična patorla/ICE) i mogli bi biti raspoređeni u druge gradove.
Pojavio se novi snimak: Agent aplaudira dok pucaju u Pretija?
Pojavio se još jedan snimak na društvenim mrežama - deluje da agent ICE aplaudira nakon što je ispaljeno više hitaca u ubijenog civila Pretija.
Svedok: Ubijeni nije izvadio pištolj nijednog trenutka!
Jedna žena svedok je osoba koja je snimila najjasniji video smrtonosne pucnjave, dok je drugi lekar koji živi u blizini i kojem su savezni službenici u početku branili da pruži medicinsku pomoć žrtvi. Imena oba svedoka su redigovana u javno dostupnim dokumentima.
U svom svedočenju, žena koja je snimala događaj identificirala se kao „animatorka za decu specijalizovana za oslikavanje lica“. Navela je da je došla na mesto događaja kako bi dokumentovala šta agenti ICE-a rade njenim komšijama.
Opisala je kako su federalni službenici srušili Prettija nakon što je pritekao u pomoć drugom posmatraču kojeg su agenti gurnuli na tlo. Jedan agent je zatim poprskаo hemijsko sredstvo u lica Prettija i žene kojoj je pokušao da pomogne.
Ona je izjavila da ni u jednom trenutku nije videla da Pretti drži pištolj.
Bela kuća: Agenti ICE su heroji!
Oglasila se Bela kuća, koja je agente nazvala herojima.
"ICE heroji uklanjaju opasne kriminalne ilegalne imigrante sa naših ulica kako bi zaštitili američke porodice. U isto vreme, lokalno rukovodstvo Minesote iznova bira politiku umesto bezbednosti Amerikanaca koji poštuju zakon’“, napisali su na X-u deleći Trampovu poruku.
Direktor FBI: Obrađujemo fizičke dokaze sa lica mesta
Direktor FBI-ja, Kaš Patel, upravo je dao intervju za Fox News – očigledno svoje prve detaljne komentare o događajima u Mineapolisu.
On kaže da FBI obrađuje „fizičke dokaze“ sa lica mesta, pre svega pištolj za koji federalni agenti tvrde da ga je Preti nosio.
FBI analizira oružje radi otkrivanja otisaka prstiju i DNK, proverava koliko je puta možda ispaljeno i ispituje čaure sa mesta događaja, prema Patelu.
Tokom intervjua, više puta ga pitaju šta dokazi pokazuju o tome kako je Preti navodno koristio pištolj i pretnjama prema agentima, ili da li su agenti granične patrola videli oružje pre nego što je Preti ubijen.
„To ću prepustiti Ministarstvu za unutrašnju bezbednost i tužiocima… Ne želim da unapred oblikujem te dokaze“, rekao je.
Šta je pokazala analiza snimaka Vašington posta?
Vašington post, Volstrit džornal i još neki poznati američki listovi bavili su se snimcima na kojima se vidi ubistvo Pretija. Detaljnom analizom, vašingtonski list je utvrdio da je u Pretija pucano dok je bio razoružan, na zemlji.
U toku su neredi u Mineapolisu, bez obzira na minus 20 stepeni
Američka agencija AP prenosi da su u toku neredi na ulicama Mineapolisa, uprkos velikoj hladnoći - trenutno je minus 20 stepeni.
Strasti se ne smiruju, a došlo je i do obračuna između policije i demonstranata.
Na okupljenje građane bacani su suzavci, čak je i pucano. Međutim, to nije sprečilo ljude da ostanu i nastave sa protestima.
Roditelji ubijenog: Molim vas da iznesete istinu o našem sinu
Tvrdnje roditelja ubijenog Pretija su u suprotnosti sa verzijom američke ministarke unutrašnje bezbednosti Kristi Noem, koja je rekla da je muškarac prišao policajcima tokom racije “sa poluautomatskim pištoljem kalibra 9 milimetara”.
Noem je rekla da je jedan od agenata ICE pucao nakon što je osoba “burno reagovala”.
“Bojeći se za svoj život i živote svojih kolega oko sebe, agent je ispalio obrambene hitce”, rekla je, prikazujući fotografiju oružja na ekranu pored sebe.
Majka i otac žrtve, Majkl i Suzan Pretti, nazvali su ove izjave “mučnim lažima koje je administracija izrekla o našem sinu” i ocenili ih kao “vredne svake osude” i “odvratne”.
“Molimo vas da iznesete istinu o našem sinu”, nastavili su. “On je bio dobar čovek.
Brutalna video projekcija na zgradi u Mineapolisu
Na jednoj od zgrada u Mineapolisu pojavila se sinoć video projekcija agenta ICE kako puca u zemlju, što je jasna aluzija na ubistvo Pretija.
Građani ostavljaju cveće na mestu ubistva
Niske temperature nisu zaustavile žalitelje da danas ujutru posete mesto improvizovanog memorijala.
Cveće, sveće i počasti ostavljeni su na mestu gde je Aleks Preti smrtno upucan u Minneapolisu pre nešto više od 24 sata.
Sukob građana i agenata ICE
Građani Mineapolisa su se sukobili danas sa agentima Granične patrole i ICE agentima tokom pokušaja racije u naselju u tom gradu. Snimci prikazuju da je vrlo napeto i da su građani bili u klinču sa g
Mamdani poručio Trampu: Racije su okrutne
Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani reagovao je na ubistva dvoje stanovnika Mineapolisa, nazvao ih strašnim i rekao da je ranije predsedniku Donaldu Trumpu poručio da su ICE racije okrutne i nečovečne.
"Učiniću sve što je u mojoj moći da se to ne dogodi u Njujorku. Takođe sam predsedniku jasno rekao da su ove ICE racije okrutne, nečovečne. One ne doprinose javnoj bezbednosti“, rekao je u intervjuu za ABC njuz.
Mamdani je rekao da se previše Amerikanaca poziva da ne veruju sopstvenim očima.
"Ljudi žele da čuju istinu. Žele da vide istinu i zato sam to nazvao ubistvom, jer ne postoji drugi način da pogledate taj video i dođete do drugačijeg zaključka“, rekao je on.
Volc: Trampe, povuci svojih 3.000 neobučenih agenata iz Minesote!
Guverner Minesote Tim Valc ponovo je pozvao imigracione službenike da napuste Mineapolis pre nego što na ulici ubiju još jednog Amerikanca.
Guverner je na platformi X napisao:
"Minesota veruje u zakon i red. Verujemo u mir. I verujemo da Tramp mora povući svojih 3000 neobučenih agenata iz Minesote pre nego što na ulici ubiju još jednog Amerikanca.“