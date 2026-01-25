Dobar deo građana SAD je ogorčen nakon jučerašnjeg ubistva demonstranta Aleksa Džefrija Pretija na protestima u Mineapolisu.

Stižu objašnjenja američkih zvaničnika, ali i kritičara američke vlade, kao i guvernera i zvaničnika Minesote, u kojima se traži da agenti ICE odmah napuste taj grad.