Oko 10.300 letova otkazano danas širom SAD zbog velike zimske oluje koja je pogodila tu državu, dok su aviokompanije upozorile na otkazivanje i kašnjenja letova na nekim od najprometnijih aerodroma u zemlji.

Sneg, susnežica i ledena kiša ugrozili su oko 180 miliona ljudi, više od polovine stanovništva SAD, saopštila je Nacionalna meteorološka služba.

Nakon što je prošla kroz jug, meteorolozi su rekli da se očekuje da će se oluja pomeriti na severoistok, gde će pasti od 30 do 60 centimetara snega od Vašingtona preko Njujorka i Bostona.

Nacionalni aerodrom Ronald Regan u Vašingtonu saopštio je na svojoj veb stranici da su sve aviokompanije otkazale odlazne letove, oko 420 letova.

Poremećaji pogodili su glavna aerodromska čvorišta u Dalas-Fort Vortu, Šarlotu, Filadelfiji i Atlanti, domovima najprometnijeg aerodroma u zemlji, kao i Međunarodni aerodrom Džon F. Kenedi i aerodrom La Gurdija u Njujorku.

Ameriken erlajns (American Airlines) je otkazao danas više od 1.400 letova, što je oko 46 odsto planiranih letova za jedan dan.

Druga kompanija Delta erlajns je prijavila 1.300 otkazivanja, a Sautvest erlajns (Southwest) 1.260 otkazivanja.

Umrlo najmanje petoro ljudi u Njujorku

Tokom vikenda, najmanje pet osoba izgubilo je život u Njujorku zbog niskih temperatura i snega, dok je gradonačelnik Zohran Mamdani upozorio na ozbiljnost situacije, a guvernerka Keti Hokul oluju opisala kao najhladniju zimu u poslednjih nekoliko godina i ocenila stanje u saveznoj državi kao opasno.

"Iako još ne znamo uzroke smrti, ovo je snažan podsetnik koliko je ekstremna hladnoća opasna i koliko su mnogi naši sugrađani, posebno beskućnici, ranjivi", rekao je Mamdani, prenosi NBC Njuz.

On je dodao da zasad ne postoji indicija da su žrtve bile beskućnici.

Grad Njurjok je otvorio deset "centara za zagrevanje" i 126 skloništa za građane, a gradonačelnik Mamdani je apelovao da ljudi ostanu u zatvorenom i ne kreću se kolima.

Istovremeno, Hokul je ocenila oluju kao "najhladniju zimu koju smo videli u godinama" i opisala stanje u državi kao "brutalno, prosto ledeno i opasno".

Ona je dodala da lokalne vlasti očekuju najduži hladni talas i najveće snežne padavine u poslednjih nekoliko godina, sa rekordnim temperaturama od minus 34 do minus 49. Hokul je navela i da ne očekuje masovno nestajanjo struje, ali je upozorila na pojavu ekstremnog mraza.

"Jednostavno rečeno, još nismo gotovi. Ovo je tek početak", naglasila je Hokul.

U gradu Njujorku sneg pada od ranih jutarnjih sati, a očekuje se oko 28 centimetara snežnog pokrivača.

Skoro 800.000 domaćinstava u Sjedinjenim Američkim Državama je bez struje dok ogromna zimska oluja ugrožava oko 180 miliona ljudi u ukupno 37 saveznih država, što je više od polovine stanovništva SAD.

Gotovo 200 miliona ljudi u 37 saveznih država je pod zimskim upozorenjima, dok je u 23 države od juga do severoistoka proglašeno vanredno stanje, prenoci NBC Njuz.

U opasnostima od oluje posebno su pogođene države Alabama, Džordžija, Kentaki, Mičigen, Njujork, Severna Karolina, Ohajo, Tenesi, Teksas i Virdžinija.