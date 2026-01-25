Slušaj vest

Rutinska operacija imala je tragične posledice za muškarca (66) iz Koruške, u Austriji, koja se zakomplikovala zbog suženja arterije, usled čega je na kraju, noga morala biti amputirana. Kako kaže, njegov život se drastično promenio na gore.

U razgovoru za "Klajne Cajtung", muškarac iz Koruške je objasnio da je dobio protezu, ali da nije mogao da se nosi sa njom.

Sada šezdesetšestogodišnjak većinu vremena provodi u invalidskim kolicima. Dobio je podršku od lokalnog udruženja koje mu je pomoglo da prilagodi svoj stan svom invaliditetu.

Međutim, tokom ovog procesa, pomagači su primetili nešto čudno.

Advokat pregleda slučaj

Uprkos amputiranoj nozi, penzioner dobija samo prvi nivo nege. Stoga, muškarac mora da se snalazi sa dodatkom za negu od 200,80 evra mesečno. Od toga sada troši najmanje 150 evra mesečno na obroke u točkovima, a kako kaže, ponekad mu prijatelj kuva, dok 66-godišnjak mora da plati i mobilnu službu nege.

Slučaj koruškog muškarca je skrenuo pažnju pravnog zastupnika za osobe sa invaliditetom od strane lokalnih novina.

Advokat za invaliditet Martin Kalig izjavio je da je "neobično" da čovek dobija samo prvi nivo nege. Sada će detaljno ispitati slučaj.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Zavisi od pomoći prijatelja

Prema rečima advokata, moguće je podneti zahtev za povećanje dodatka za negu zbog pogoršanja situacije. To bi omogućilo penzioneru da dobije više naknada za negu. Odluku o nivou nege u ovom slučaju doneo je Zavod za penzijsko osiguranje (PVA).

Prema rečima Kaliga, za prvi nivo nege potrebno je više od 65 sati nege mesečno. Za drugi nivo nege potrebno je više od 95 sati mesečno.

Ovaj šezdesetšestogodišnjak je trenutno posebno zavisan od privatne pomoći. Pošto živi sam, prijatelji često preuzimaju svakodnevne poslove umesto njega, poput kupovine ili vožnje kod lekara.

Ipak, nada se da se epilog njegovog slučaja može promeniti nabolje.