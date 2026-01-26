Slušaj vest

Ljubitelji pandi okupili su se u zoološkom vrtu u Tokiju kako bi se oprostili od poslednje dve džinovske pande u Japanu, dugogodišnjeg simbola kinesko-japanskog prijateljstva, dva dana pre njihovog odlaska u Kinu, dok su posete zainteresovanih ljubitelja prevazišle unapred određene kapacitete vrta.

Za posetu pandama u zoološkom vrtu bila je neophodna prethodna rezervacija, a bilo je dostupno 4.400 termina, dok je interesovanje putem interneta bilo 24,6 puta veće, saopštila je gradska uprava Tokija.

U zoološkom vrtu bilo je i posetilaca koji su došli iako nisu uspeli da obezbede termin za javno gledanje.

- Planiram da ostanem u zoološkom vrtu do zatvaranja. Nadam se da će obe pande ostati u dobrom stanju - rekao je šezdesetogodišnji stanovnik prefekture Saitama, u blizini Tokija.

Pande bile poklon iz Kine

Džinovske pande Sjao Sjao i Lej Lej napustiće Japan u utorak, a narednog dana stići će u Kinu.

Blizanci Sjao Sjao i Lej Lej rođeni su u Japanu 2021. godine, od majke Šin Šin i oca Ri Ri, koji su u Japan bili ustupljeni u okviru programa za istraživanje razmnožavanja, dok je Kina zadržala vlasništvo nad njima.

Odlaskom pandi Sjao Sjao i njegove sestre Lej Lej, Japan će prvi put od 1972. godine ostati bez ovih životinja, nakon što je Kina te godine poklonila Japanu par pandi povodom normalizacije bilateralnih odnosa.