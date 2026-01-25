Slušaj vest

Romantična večera u Lesteru, u Engleskoj, pretvorila se u šok kada je žena (32) u toaletu restorana otkrila skrivenu kameru uživo, postavljenu direktno ispod WC daske.

Uređaj je bio priključen na internet i navodno emitovao snimak u realnom vremenu.

Žena je sa partnerom ručala u tajlandskoj franšizi "Giggling Squid" između Božića i Nove godine, a nakon obroka otišla je do toaleta, gde je ugledala mali crni uređaj umotan u kuhinjsku maramicu, sa vidljivim kablom i baterijom.

- Pokušavam da potisnem šta se dogodilo, ali ta osoba je pobedila. Sada ima moje slike - rekla je žrtva u izjavi za BBC.

Žena, koja radi u britanskom Nacionalnom zdravstvenom sistemu (NHS), priznala je da je progoni misao da je neko posmatrao "tokom najprivatnijeg mogućeg trenutka". Dodala je da je "izuzetno uznemirujuće" znati da neko poseduje snimke koji nikada nisu smeli da nastanu.

Foto: Shutterstock

Policija zaplenila uređaj, istraga i dalje bez osumnjičenih

Policija je obaveštena dan nakon incidenta. Uređaj je odmah zaplenjen i poslat na analizu, pregledani su snimci nadzornih kamera restorana, a osoblje je ispitano.

Za sada nije poznato koliko je ljudi bilo tajno snimano, niti ko je postavio kameru. Istraga je u toku.

Restoran je saopštio da je jedan gost prijavio "sumnjiv predmet", nakon čega je menadžment odmah kontaktirao policiju: "Naše osoblje je postupilo ispravno i potpuno sarađujemo sa vlastima", navodi se u izjavi.

- Nikome ne pada na pamet da pogleda ispod WC daske. Ako moja priča pomogne nekome da na vreme otkrije nešto ovako – onda je vredelo - kaže neimenovana žena, u nadi da će njen slučaj upozoriti druge.