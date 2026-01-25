Slušaj vest

Velika zimska oluja pogodila je SAD, ugrozivši više od 180 miliona ljudi, izazvala nestanke struje u brojnim gradovima i dovela do otkazivanja oko 10.300 letova, uključujući stotine na najprometnijim aerodromima Njujorka, Vašingtona, Atlante i Dalas-Fort Vorta.

Meteorolozi upozoravaju na obilne snežne padavine, susnežicu, ledenu kišu i ekstremno niske temperature, dok je vanredno stanje proglašeno u najmanje 14 saveznih država i Distriktu Kolumbija, a oluja se očekuje da zahvati severoistok sa 30 do 60 centimetara snega u Vašingtonu, Njujorku i Bostonu

Izvor za Kurir opisao je situaciju u Pensilvaniji, ističući da je sve opustošeno i opisavši da situacija podseća na nestašice iz 90-ih.

- Ovo je Pensilvanija sada trenutno. Kakva je situacija sada sa njihovom, kako oni najavljuju, olujom veka koja je okovala Ameriku - rekao je sagovornik Kurira.

Kako sagovornik otkriva, a čemu svedoče i snimci, police u prodavnicama i marketima su opustošene, namirnica gotovo da uopšte nema.

- Sve je opustošeno, kao 90-ih, nema namirnica. Najavljuju kao oluju veka, nema struje u dosta gradova. Proglašeno je vanredno stanje u dosta saveznih država u SAD - otkrio je sagovornik Kurira.

Oštećenja izazvana masivnom zimskom olujom ostavila su bez struje više od 900.000 korisnika u srednjem Atlantskom regionu i na jugu SAD, a nestanci struje mogli bi da traju danima u najteže pogođenim gradovima, uključujući Nešvil i okolinu, prenosi CNN.

Škole u velikim američkim gradovima otkazale su nastavu ili je premestile na onlajn za ponedeljak, dok su aerodromi u pogođenim regionima zatvoreni. Jake snežne padavine zahvatile su gusto naseljeni koridor Interstejt-95 na severoistoku, a u nekim gradovima, uključujući Boston, očekuje se najveći sneg u poslednjih nekoliko godina.

Najmanje šest osoba je preminulo u najhladnijim temperaturama zime, a hladno vreme će se zadržati tokom nedelje, predstavljajući dodatnu opasnost za one koji nemaju sklonište ili struju.