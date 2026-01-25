"DOKUMENT O AMERIČKIM BEZBEDNOSNIM GARANCIJAMA 100% SPREMAN"! Zelenski najavio prekretnicu u ratu!
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je dokument o američkim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu "100 odsto spreman" posle dva dana razgovora u kojima su učestvovali predstavnici Ukrajine, SAD i Rusije.
Obraćajući se novinarima u Viljnusu tokom posete Litvaniji, Zelenski je rekao da Ukrajina čeka da njeni partneri odrede datum potpisivanja, posle čega će dokument biti upućen Kongresu SAD i ukrajinskom parlamentu na ratifikaciju.
Zelenski je naglasio težnju Ukrajine ka članstvu u Evropskoj uniji do 2027. godine, nazivajući to "garancijom ekonomske bezbednosti".
Ukrajinski predsednik je opisao razgovore u Abu Dabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao verovatno prvi trilateralni format posle "prilično dugog vremena" koji je uključivao ne samo diplomate već i vojne predstavnike sve tri strane.
Razgovori, koji su počeli u petak, a nastavili se u subotu i bili su najnoviji u cilju okončanja gotovo četvorogodišnje ruske invazije na Ukrajinu.
Zelenski je priznao fundamentalne razlike između stavova Ukrajine i Rusije, ponovo potvrđujući teritorijalna pitanja kao glavnu tačku spoticanja.
"Naš stav u vezi sa našom teritorijom - teritorijalnim integritetom Ukrajine - mora da se poštuje", rekao je Zelenski.
Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je o sporazumu za Ukrajinu sa izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom tokom maratonskih razgovora u četvrtak u Moskvi.
Kremlj insistira da, kako bi se postigao mirovni sporazum, Kijev mora da povuče svoje snage iz područja na istoku koje je Rusija nezakonito anektirala, ali nije u potpunosti zauzela.
Zelenski je rekao da SAD pokušavaju da pronađu kompromis, ali da "sve strane moraju biti spremne na kompromis".
Pregovarači će se vratiti u UAE 1. februara na sledeću rundu razgovora, prema rečima američkog zvaničnika.
(Kurir.rs/Beta)