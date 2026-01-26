Slušaj vest

Između 6.500 i 8.000 ljudi demonstriralo je juče u Briselu kako bi osudili obrazovnu politiku vlade Valonije i Brisela i branili budućnost mladih, preneo je belgijski javni servis RTBF na svom sajtu.

Prema podacima briselske policije, demonstracije su privukle oko 6.500 ljudi, dok su sindikati procenili broj na 8.000.

U demonstracijama su učestvovali predstavnici sindikata, udruženja roditelja, organizacija zajednice, kao i studenti i porodice.

Prisutni su bili i zvaničnici i aktivisti levičarskih stranaka, uključujući Socijalističku partiju (PS) i Radničku partiju Belgije (PTB).

Mobilizacija je deo šireg protesta protiv obrazovne politike sprovedene poslednjih meseci u Valoniji i Briselu.

Nekoliko obustava rada, lokalnih demonstracija i simboličnih akcija prethodilo je jučerašnjem maršu, posebno u školama.

Ministarka prosvete Valeri Glatinji (Valerie Glatigny) bila je posebna meta organizatora.

Demonstranti su osudili niz njenih mera koje smatraju vođenim merama štednje i osmišljenim da vrše sve veći pritisak na porodice i škole.

Posebno su ukazali na oporezivanje školarina, ukidanje obroka za najugroženije učenike, povećanje školarina za visoko obrazovanje, kao i odlaganje mera za borbu protiv odustajanja đaka od škole.