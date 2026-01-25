Slušaj vest

Snimak trojice muškaraca koji spasavaju dečaka i njegovu majkuiz taksija koji je završio u reci obišao je društvene mreže. Incident se dogodio tokom hladne noći u Dagestanu.

Najpre je jedan muškarac prešao preko grede dok se vozilo približavalo, a potom se drugi, obučen samo u donji veš, polako spustio niz gredu kako bi pomogao u spasavanju. Njega je treći muškarac držao za noge, a ista osoba je dečaka prebacila na sigurno.

Oni su zajedničkim snagama uspeli da zgrabe dečaka iz automobila koji je bio napola potopljen. Ubrzo potom, spasili su i dečakovu majku, koja je takođe bila zarobljena.

Srećom, i vozač je uspeo da se izvuče bez povreda.

Kako se saznaje, identifikovan je jedan od spasilaca i reč je o Asadulu Magomedovu.

On pohađa školu Abdulmanapa Nurmagomedova, i nazvan je po legendarnom MMA treneru, a snimak njegove hrabre akcije ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama.

- Nije film - samo običan dan u Dagestanu - jedan je od komentara ispod snimka.