Najmanje 80 ljudi, koje grupe za ljudska prava smatraju političkim zatvorenicima, pušteno je juče na slobodu u Venecueli, saopštila je tamošnja nevladina organizacija Foro Penal.

Te osobe su puštene iz nekoliko pritvorskih centara širom zemlje, napisao je direktor Foro Penala, Alfredo Romero u poruci na platformi Iks (X).

Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodriges (Delcy Rodriguez) saopštila je u petak da je 626 ljudi pušteno iz zatvora, ali nije precizirala vremenski rok za njihovo oslobađanje, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

Foro Penal je, sa svoje strane, ranije potvrdio da je u Venecueli od 8. januara pušteno samo 156 političkih zatvorenika.

Delsi Rodriges trebalo bi da se danas sastane sa visokim komesarom UN za ljudska prava Folkerom Tirkom (Volker Turk) kako bi zamolila UN da pregledaju spiskove ljudi koji su do sada pušteni na slobodu.