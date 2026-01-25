Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas u Viljnusu da postoji jedinstvo Poljske, Ukrajine i Litvanije, dodajući da Belorusija još mora da ostvari pravu nezavisnost.

Zelenski je rekao da, trenutno, beli špic - pas beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka "ima više prava nego narod Belorusije".

Dodao je da je Belorusija imala priliku da to promeni, misleći na mirne proteste 2020. godine, ali da „tada podrška Belorusima jednostavno nije bila dovoljna“.

"A sada svi osećamo koliko je postalo teže, skuplje i opasnije za sve zbog zavisnosti Belorusije od Moskve – zavisnosti koja se ne smanjuje", rekao je Zelenski.

Lukašenko je na početku ruske invazije punih razmera 2022. godine dozvolio ruskim snagama da koriste belorusku teritoriju za pokretanje napada na Ukrajinu.