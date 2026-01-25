Slušaj vest

Pet osoba ranjeno je u pucnjavi koja se dogodila u stanu u kvartu Tiergarten u Berlinu. Prema poslednjim informacijama, dve osobe su u kritičnom stanju.

Nemački policajci naoružani automatskim puškama obezbeđuju ovaj deo grada.

Portparol policijskog operativnog centra saopštio je da za sada nema dodatnih informacija, kao i da je u toku intenzivna istraga na licu mesta.

Prema nezvaničnim saznanjima, policija je privela više osumnjičenih osoba. Za sada nije poznato šta se tačno dogodilo u stanu na petom spratu i zbog čega je došlo do pucnjave.

Prema informacijama Bilda, jedan od ranjenih uspeo je da se sam dovuče do obližnje bolnice.

Na samom mestu pucnjave, ekipa Hitne pomoći i lekari zbrinuli su teško povređenu ženu, jednog muškarca i još dve povređene osobe.

Svi su prevezeni u bolnice.

