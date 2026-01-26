Slušaj vest

U dva odvojena incidenta danas u Pojasu Gaze poginula su danas tri Palestinca, dok je izraelski dron ranio četiri osobe u gradu Gazi, saopštilo je ministarstvo zdravlja palestinske enklave.

Prema rečima medicinskih zvaničnika, izraelska vatra je ubila najmanje dve osobe istočno od naselja Tufa u severnom delu Pojasa Gaze, dok je 41-godišnji muškarac ubijen od izraelskih snaga u Han Junisu, u južnom delu enklave.

Medicinsko osoblje je ranije prijavilo da je izraelski dron eksplodirao na krovu višespratnice u gradu Gazi, ranivši četiri civila koji su se nalazili u obližnjoj ulici.

To obnovljeno nasilje dolazi u trenutku kada su se američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner sastali sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Izraelu u subotu, prvenstveno kako bi razgovarali o prekidu vatre u Pojasu Gaze, prenela je britanska agencija Rojters.

"Razgovor je bio konstruktivan i pozitivan, a obe strane su se složile oko sledećih koraka i važnosti kontinuirane saradnje po svim pitanjima ključnim za region", napisao je Vitkof na društvenoj mreži X.

Pojas Gaze je u ruševinama od izbijanja sukoba između Izraela i Hamasa nakon napada palestinskog pokreta na jugu Izraela 7. oktobra 2023. godine, u kojem je, prema izraelskim podacima, ubijeno 1.200 ljudi.

Ministarstvo zdravlja Gaze navelo je da je više od 71.000 ljudi, uglavnom civila, ubijeno u izraelskoj ofanzivi pokrenutoj kao odgovor na napad.

Takođe se napominje da je najmanje 480 ljudi ubijeno izraelskom vatrom otkako je sporazum o prekidu vatre potpisan i stupio na snagu 10. oktobra.