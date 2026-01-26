U LETELICI BILO OSAM OSOBA

Privatni avion sa osam osoba srušio se prilikom poletanja sa aerodroma Bangor, u saveznoj državi Mejn, u nedelju uveče, saopštila je Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA).

U pitanju je mlaznjak Bombardier Challenger 650, a da pada letelice došlo je oko 01.45 časova po srpskom vremenu.

Do incidenta je došlo u trenutku kada snažna zimska oluja pogađa ovu saveznu državu.

Stepen povreda putnika za sada nije poznat.

Savezna uprava za vazduhoplovstvo saopštila je u saopštenju da će FAA i Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB) istražiti nesreću.

Jaka snežna oluja zahvatila je severoistok SAD, a slab sneg izazivao je probleme sa vidljivošću.

Temperature u Mejnu su ispod 0 stepeni Celzijusa.

CNN javlja da savezni registri pokazuju da je avion registrovan na društvo sa ograničenom odgovornošću sa sedištem u Hjustonu.

Prema audio-snimcima do kojih je došao LiveATC.net, kontrolori i piloti na aerodromu Bangor razgovarali su o slaboj vidljivosti i odleđivanju, iako razgovor nije u potpunosti jasan.

Audio-snimak otkriva da je pilot dobio dozvolu za poletanje sa piste 33 na aerodromu Bangor.

Nekoliko minuta kasnije, kontrolor glasno putem radija poručuje: "Sav saobraćaj je obustavljen na aerodromu! Sav saobraćaj je obustavljen na aerodromu!"

Ubrzo nakon toga, čuje se još jedan kontrolor kako govori: "Avion je okrenut naopačke. Imamo putnički avion okrenut naopačke."

Aerodrom je odmah zatvoren, a vozila hitnih službi upućena su na pistu.

FAA je potom saopštio da se Bombardier Challenger 600 srušio tokom poletanja sa Međunarodnog aerodroma Bangor u Mejnu.

"Na letu je bilo osam osoba. FAA i NTSB će sprovesti istragu", naveli su iz FAA.

Izveštaji navode da je u letelici bilo pet putnika i tri člana posade.