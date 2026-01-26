Slušaj vest

Ubrzo nakon toga, na godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, u Švajcarskoj, žestoko se raspravljalo o „kineskoj prilici“, a učesnici su se složili da je dijalog sa Kinom važniji nego ikad.

Počevši od 25. januara, finski premijer Peteri Orpo predvodio je delegaciju rukovodilaca iz nekoliko kompanija tokom njihove posete Kini, pokazujući snažnu želju za produbljivanjem bilateralnih ekonomskih i trgovinskih odnosa.

Uzmimo nedavno završeni forum u Davosu kao primer. U izveštaju, objavljenom pre početka foruma, otvoreno je navedeno da je geoekonomska konfrontacija primarni rizik u 2026. godini. Ovogodišnja tema foruma, „Duh dijaloga“, odjeknula je hitnom željom međunarodne zajednice za dijalogom i prevazilaženjem razlika. Kao druga najveća ekonomija na svetu, Kina postaje partner sa kojim sve više zemalja očekuje dijalog i saradnju.

Čvrsta podrška slobodnoj trgovini, čvrsto poštovanje multilateralizma, pridržavanje obostrano korisne saradnje i podržavanje međusobnog poštovanja i ravnopravnih konsultacija – četiri predloga koje je Kina iznela na forumu, unela su dragocenu sigurnost u turbulentni svet i dodatno uverila međunarodnu zajednicu da je Kina pouzdan, stabilan i otvoren partner.

Sa stanovišta politike, Kina je dosledno podržavala promociju ekonomske globalizacije poslednjih godina. Istovremeno, stabilna kineska ekonomija unela je poverenje i zamah u usporenu globalnu ekonomiju.

Što je još važnije, Kina nastavlja da otvara svoja vrata svetu, deleći plodove visokokvalitetnog razvoja sa svetom. Činjenice pokazuju da su dijalog i saradnja još važniji u vremenima teškoća.

Nedavno su institucije poput Međunarodnog monetarnog fonda podigle svoje prognoze ekonomskog rasta Kine za 2026. godinu. Očekuje se da će u novoj godini Kina doneti veći podsticaj globalnom ekonomskom razvoju i nastaviti da bude pouzdan, stabilan i otvoren partner.