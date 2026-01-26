Najmanje 15 mrtvih u brodolomu kod Filipina, na trajektu bilo 332 putnika i 27 članova posade
NESREĆA NA JUGU ZEMLJE
BRODOLOM TRAJEKTA KOD OBALE FILIPINA, NAJMANJE 15 MRTVIH Spasioci izvukli na sigurno više od 300 ljudi (FOTO, VIDEO)
Slušaj vest
Najmanje 15 osoba je poginulo rano jutros kada je trajekt sa više od 350 putnika potonuo na jugu Filipina.
Spasioci su spasili najmanje 316 putnika i izvukli 15 tela, saopštili su zvaničnici.
Trajekt je plovio iz lučkog grada Zamboanga do južnog ostrva Džolo, u provinciji Sulu, sa 332 putnika i 27 članova posade.
Istraga o uzroku nesreće je u toku.
(Kurir.rs/Beta-AP)
Reaguj
Komentariši