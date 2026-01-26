Slušaj vest

Najmanje 15 osoba je poginulo rano jutros kada je trajekt sa više od 350 putnika potonuo na jugu Filipina.

Spasioci su spasili najmanje 316 putnika i izvukli 15 tela, saopštili su zvaničnici.

Trajekt je plovio iz lučkog grada Zamboanga do južnog ostrva Džolo, u provinciji Sulu, sa 332 putnika i 27 članova posade.

Istraga o uzroku nesreće je u toku.

(Kurir.rs/Beta-AP)

