Usled ruskog napada raketama i dronovima na Kijev noću 24. januara, oštećeni su objekti Nacionalnog spomenika Kijevsko-Pečerska lavra — Zgrade broj 66 (ulazni deo kompleksa Dalnjih pećina) i br. 67 (Annozačaćijevska crkva), tvrde Ukrajinci.

Ovo je u izjavi za ukrajinski "Detektor medija" (DM) rekao komunikacioni tim Nacionalnog spomenika.

Istu vest javio je i Kijev post.

Na pitanje DM koliko su oštećenja ozbiljna, odgovorili su da nisu kritična. Razmatra se sastanak generalnog direktora rezervata Maksima Ostapenka sa novinarima u toku dana, gde bi se detaljnije predstavila šteta i pokazali pogođene objekte.

U septembru 2023. godine Kijevo-Pečerska lavra, kao i Sabor Svete Sofije u Kijevu i istorijski centar Lavova, uključeni su na Listu svetske baštine Unesko zaštićene od uništenja.