TRAMP NAJAVIO "PROVERU SVEGA" NAKON UBISTVA U MINEAPOLISU "Ne sviđa mi se kad neko na protestu ima pištolj sa 2 šaržera puna metaka", govorio i o POVLAČENJU ICE
U Mineapolisu i drugim američkim gradovima nastavljeni su protesti zbog postupaka agenata Službe za imigracije (ICE) koji su proteklog vikenda ubili 37-godišnjeg medicinskog tehničara Aleksa Pretija.
BBC navodi da je to drugo ubistvo u manje od mesec dana u koje su umešani ICE agenti, kojima je administracija američkog predsednika Donalda Trampa dala zadatak da se izbore sa ilegalnim imigrantima.
Guverner Minesote Tim Volc rekao je da je Amerika na „prekretnici“ i ponovo tražio od Trampa da opozove federalne imigracione agente iz Mineapolisa.
Tramp je uzvratio pozivom guverneru da „preda sve kriminalne ilegalne strance“ zatvorene u državnim zatvorima kako bi bili deportovani.
Šef policije Mineapolisa Brajan O'Hara rekao je za BBC da su federalni agenti sprečili državne službenike da pristupe mestu pucnjave, uprkos tome što su obezbedili nalog za pretres.
Svi zaduženi za sprovođenja zakona u Minesoti sarađuju sa saveznim organima za „već nekoliko godina“, a razvoj događaja u toj američkoj saveznoj državi ometa sposobnost agencija da nastave istrage, dodao je.
Tramp je u intervjuu za Volstrit džurnal kazao da će njegova administracija uraditi "proveru svega" što se dogodilo u vezi s ubistvom Pretija.
- Istražujemo, sve preispitujemo i donećemo odluku. Ne sviđa mi se nijedna pucnjava. Ne sviđa mi se. Ali, ne sviđa mi se ni kada neko ode na protest i ima vrlo moćan, potpuno napunjen pištolj sa dva šaržera puna metaka.
On je nagovestio da bi mogao da povuče agente ICE iz područja Mineapolisa, ali nije naveo vremenski okvir za to.
„U nekom trenutku će otići. Oni su uradili fenomenalan posao“, rekao je Tramp.
Zakonodavci su i dalje podeljeni oko ubistva Pretija, kao i oko njegovog prava na nošenje oružja zaštićenog drugim amandmanom.
ICE agenti ubili su 24. januara 37-godišnjeg Pretija, tvrdeći da je imao pištolj kod sebe i da se opirao hapšenju.
Tramp je na njegovoj platformi Istina (Truth Social) objavio fotografiju pištolja koji je pronađen kod Pretija i napisao: „O čemu se ovde radi? Ko još nosi oružje na protest?".
Trampova administracija je opisala Pretija kao „domaćeg teroristu“.
Protivnici Trampa i ICE službe tvrde suprotno.
Kažu da Preti uopšte nije izvadio pištolj i da su ICE agenti prema njemu postupali brutalno, a potom su ga ubili na ulici.
Federalni agenti su 24. januara u Mineapolisu ubili Pretija, a od tada su se pojavili video snimci na kojima se vidi kako se nekoliko agenata bori sa Pretijem a poton ga obaraju na ulicu.
Ministarstvo za unutrašnju bezbednost (DHS) saopštilo je da su agenti pucali u samoodbrani nakon što se Preti, za koga kažu da je imao pištolj, odupreo njihovim pokušajima da ga razoružaju.
Očevici, lokalni zvaničnici i porodica žrtve osporili su tu izjavu, ističući da je imao telefon u ruci, a ne oružje.
O'Hara, šef policije Mineapolisa, rekao je za BBC da je Preti imao dozvolu za nošenje oružja i da osim nekoliko saobraćajnih kazni nije imao nikakve druge prekršaje ili krivični dosije.
(Kurir.rs/BBC na srpskom/Preneo: N. V.)