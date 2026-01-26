Grčka policija je saopštila da se sumnja da se eksplozija dogodila u blizini peći koje rade 24 sata dnevno
ŽESTOKA EKSPLOZIJA U FABRICI KEKSA! Poginule radnice, ima povređenih i među vatrogascima (VIDEO, FOTO)
Najmanje četiri radnice poginule su u eskploziji u fabrici keksa u centralnoj Grčkoj, saopštile su lokalne vlasti.
Jedna osoba se vodi kao nestala.
Eksplozija u fabrici u Grčkoj Foto: screenshot YT/action24tv, George Kidonas/InTime News
Šest radnica i vatrogasac su povređeni i hospitalizovani nakon eksplozije u fabrici Violanta, blizu grada Trikale, oko 320 kilometara severno od Atine.
Eksplozija se desila tokom noćne smene, a požar je uništio fabriku.
Grčka policija je saopštila da se sumnja da se eksplozija dogodila u blizini peći koje rade 24 sata dnevno.
Ekipe istražitelja su izašle na teren u pokušaju da utvrde uzrok nesreće.
(Kurir.rs/Beta)
