Najmanje četiri radnice poginule su u eskploziji u fabrici keksa u centralnoj Grčkoj, saopštile su lokalne vlasti.

Jedna osoba se vodi kao nestala.

Šest radnica i vatrogasac su povređeni i hospitalizovani nakon eksplozije u fabrici Violanta, blizu grada Trikale, oko 320 kilometara severno od Atine.

Eksplozija se desila tokom noćne smene, a požar je uništio fabriku.

Grčka policija je saopštila da se sumnja da se eksplozija dogodila u blizini peći koje rade 24 sata dnevno.

Ekipe istražitelja su izašle na teren u pokušaju da utvrde uzrok nesreće.