Slušaj vest

To su otkrili izvori Vol Strit Džurnala. Američki list piše da su te informacije otkrivene na brifingu u subotu, kom je prisustvovao vojni vrh zemlje. Održan je neposredno pre nego što je kinesko Ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo senzacionalne vesti o iztrazi protiv generala Jusijea, koji je smatran najbližim saveznikom kineskog lidera Si Đinpinga.

Šta se stavlja na teret moćnom generalu?

Izvori američkog lista su saopštili da je Džang pod istragom i zbog formiranja političkih klika, fraze koja se koristi da opiše izgradnju mreže uticaja koje podrivaju jedinstvo partije i zloupotrebu položaja u Centralnoj vojnoj komisiji, najvišem telu KP Kine za donošenje vojnih odluka.

Džang Jusije Foto: WANG Zhao / AFP / Profimedia

Vlasti takođe ispituju njegov nadzor nad moćnom agencijom odgovornom za istraživanje, razvoj i nabavku vojne opreme. Oni koji su upoznati sa brifingom rekli su da je Džang navodno prihvatao ogromne sume novca u zamenu za unapređenja.

Najšokantnija tvrdnja otkrivena tokom brifinga iza zatvorenih vrata, rekli su izvori, bila je da je Džang odavao tehničke podatke o kineskom nuklearnom oružju SAD.

Neki dokazi protiv Džanga došli su od Gu Džuna, bivšeg generalnog direktora Kineske nacionalne nuklearne korporacije, državne kompanije koja nadgleda sve aspekte kineskih civilnih i vojnih nuklearnih programa. Peking je prošlog ponedeljka najavio istragu protiv Gua zbog sumnje na teška kršenja partijske discipline i državnih zakona.

Tokom subotnjeg brifinga, vlasti su otkrile da je istraga protiv Gua povezala Džanga sa kršenjem bezbednosti u kineskom nuklearnom sektoru, rekli su izvori. Detalji o tome nisu otkriveni tokom brifinga.

Liu Pengju, portparol kineske ambasade u Vašingtonu, rekao je da odluka stranke da istraži Džanga naglašava da rukovodstvo održava "pristup potpunog pokrivanja i nulte tolerancije u borbi protiv korupcije".

Si demontira koruptivne klike

Neki analitičari kažu da Sijeva najnovija akcija protiv korupcije i nelojalnosti u oružanim snagama označava najagresivnije demontiranje kineskog vojnog rukovodstva od ere Mao Cedunga.

Kao i Si, Džang, član elitnog Politbiroa stranke, jedan je od kineskih "prinčeva", kako su poznati potomci revolucionarnih starešina i visokih partijskih zvaničnika. Džangov otac se borio zajedno sa Sijevim ocem tokom kineskog građanskog rata koji je doveo do preuzimanja vlasti od strane Maovih komunističkih snaga 1949. godine, a obojica su kasnije došli do visokih pozicija.

1/8 Vidi galeriju Kineska vojska Foto: AP Heng Sinith, Costfoto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Ovaj potez je bez presedana u istoriji kineske vojske i predstavlja potpuno uništenje visoke komande - tvrdi Kristofer Džonson, šef China Strategies Group, konsultantske firme za političke rizike.

Subotnji interni brifing je takođe povezao Džangov pad sa njegovim unapređenjem bivšeg ministra odbrane Li Šangfua. Džang je navodno pomogao u unapređenju Lija u zamenu za veliki mito, rekli su izvori.

Lijev pad je počeo 2023. godine, kada je nestao iz javnosti, a kasnije je smenjen sa mesta ministra odbrane. Partija ga je sledeće godine izbacila zbog korupcije.

Si je naložio radnoj grupi da sprovede dubinsku istragu o Džangovom komandovanju u vojnom regionu Šenjang, od 2007. do 2012. godine, rekli su neki od ljudi upoznatih sa brifingom. Tim je sada stigao u severoistočni grad Šenjang, i borave u lokalnim hotelima, a ne u vojnim bazama, gde bi Džang imao mrežu podrške.

Vlasti su već zaplenile mobilne uređaje od oficira koji su napredovali u činovima sa Džangom i generalom Liu Ženlijem, načelnikom Združenog štaba, koji je takođe pod istragom, rekli su neki izvori, jer hiljade oficira povezanih sa njima postaju potencijalne mete.

Džang Jusije Foto: Ng Han Guan / AFP / Profimedia

Pad Džanga i Liua proširuje Sijeve dugogodišnje napore da se reši oficira koji se smatraju korumpiranim i politički nepouzdanim.

Čišćenje čak i jednog od Sijevih ličnih prijatelja, Džanga, pokazuje da sada nema granica Sijevoj antikorupcijskoj revnosti, rekao je Džonson, šef Grupe za kineske strategije koji je služio u Centralnoj obaveštajnoj agenciji dve decenije, uključujući i kao vodeći kineski analitičar.

- Si je nastojao da izbegne masovno otpuštanje najviših zvaničnika u ranim godinama antikorupcijske kampanje tako što nije ciljao aktivne visoke generale i ključne delove vojske, poput strateških raketnih snaga - rekao je Džonson.

- Kasnije je shvatio da je to nemoguće, a ovaj potez je rasplet tog procesa.

Analitičari kažu da neprozirnost kineskog političkog sistema otežava utvrđivanje Sijevih preciznih motiva za eliminisanje dugogodišnjeg saveznika u kineskoj vojsci.

U subotnjem uvodniku lista PLA Daily, vodećih vojnih novina, ukazano je na važnost političkih faktora u slučaju protiv Džanga, koga su novine optužile da je "ozbiljno zgazio i potkopao" institucionalnu osnovu autoriteta predsednika. To sugeriše da je "Džang imao previše moći paralelno sa Sijem", rekao je Lajl Moris, viši saradnik za spoljnu politiku i nacionalnu bezbednost u Institutu za politiku društva Azije.

Stranka je naglasila da Si, kao predsednik Centralne vojne komisije, ima krajnju reč i vlast nad vojskom, rekao je Moris. "Dakle, sugeriše se da je Džang bio van koraka sa Sijevim lancem komandovanja."

Bez obzira na razloge, Sijeva odluka da smeni Džanga pokazuje da je "uveren u svoju konsolidaciju moći nad vojskom", rekao je Moris. "To nije znak slabosti, već snage za Sija."

Da li će uticati na planove za povratak Tajvana?

Obezglavljivanjem komandne strukture, rekli su neki od ljudi upoznatih sa izveštajem, Si signalizira da su raširena korupcija, ukorenjene mreže pokroviteljstva i kompromitovanje državnih tajni egzistencijalne pretnje njegovom cilju da povrati kontrolu nad Tajvanom.

Si Đinping Foto: Kineska medijska grupa

Međutim, neki analitičari kažu da će rezultirajuće praznine viših činova verovatno uticati na borbenu efikasnost i moglo bi smanjiti neposredni rizik od invazije preko moreuza, dok se Si okreće ka proračunatoj strategiji. Peking, izgleda, prvo želi da postigne dogovor sa predsednikom Trampom o Tajvanu, dok se dve supersile pripremaju za važne pregovore o trgovinskim i bezbednosnim pitanjima ove godine. Bilo kakvo kolebanje Trampa u vezi sa bezbednošću Tajvana moglo bi da poljulja poverenje Tajpeja u američku odlučnost.

Od leta 2023. godine, stranka je smenila visoke oficire u kineskoj vojsci, vazduhoplovstvu, mornarici, strateškim raketnim snagama i paravojnoj policiji, kao i u glavnim komandama na terenu dejstava - uključujući i onu usmerenu na Tajvan. Više od 50 visokih vojnih oficira i rukovodilaca odbrambene industrije stavljeno je pod istragu ili je smenjeno sa dužnosti u poslednje dve i po godine.

Centralna vojna komisija imala je šest profesionalnih vojnih članova kada je njen sadašnji mandat počeo 2022. godine. Sada ima samo jednog aktivnog uniformisanog oficira, generala Džang Šengmina, koji je unapređen u potpredsednika tek u oktobru nakon čistke drugog generala koji je obavljao tu funkciju. Za razliku od Džang Jusijea i Liu Dženlija, koji su ratni veterani, Džang Šengmin je veći deo svoje karijere služio kao politički oficir i inspektor discipline, odgovoran za jačanje lojalnosti i morala.

- S obzirom na veličinu i složenost nadgledanja bilo koje velike i sofisticirane vojne organizacije, ovaj vakuum na vrhu je neodrživ - rekao je M. Tejlor Fravel, direktor Programa za studije bezbednosti na Masačusetskom tehnološkom institutu. Dodao je da će to "neizbežno uticati na trenutnu spremnost Narodno-oslobodilačke armije da preduzme velike, složene vojne operacije u kratkom i srednjem roku.

Pojedini komentatori su skrenuli pažnju da ova čistka može predstavljati pripreme Si Đinpinga za moguću akciju na Tajvanu, i pokušajima da se izbegne "zakopavanje" u duži sukob, kako se to desilo u Ukrajini.

Džejms Čar, vanredni profesor na Institutu za odbrambene i strateške studije Škole međunarodnih studija S. Radžaratnam u Singapuru, rekao je da je Si već "uposlio" mlađe oficire da popune mesta koja su njihovi osramoćeni prethodnici bili primorani da napuste.