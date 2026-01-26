Slušaj vest

Savet Evropske unije usvojio je danas pravila o prestanku uvoza ruskog gasa u zemlje evropskog bloka.

"Danas je 27 članica Evropske unije zvanično odobrilo pravila o prestaku uvoza kako ruskog gasa iz gasovoda, tako i ukapljenog prirodnog gasa u EU“, navodi se u saopštenju pres službe EU.

"Potpuna zabrana uvoza ukapljenog prirodnog gasa stupiće na snagu početkom 2027. godine, a zabrana uvoza gasa iz gasovoda – od jeseni 2027. godine", dodaje se u saopštenju.

U njemu se ističe da će „nova pravila uključivati mere usmerene na efikasno praćenje i diversifikaciju snabdevanja energetskim resursima“ u Evropskoj uniji.

Pored toga, prema saopštenju EU, Evropska komisija „planira da predloži zakon do kraja 2027. godine o prestanku uvoza ruske nafte“.

„Od danas energetsko tržište EU postaće jače, otpornije i diversifikovanije. Oslobađamo se štetne zavisnosti od ruskog gasa i pravimo važan korak u duhu solidarnosti i saradnje ka autonomnom energetskom savezu“, izjavio je Mihalis Damianos, ministar energetike i predsedavajući Saveta EU iz Kipra.

U Briselu su objasnili da usvojeni regulativ predstavlja ključnu fazu u postizanju cilja plana REPowerEU – prekida zavisnosti EU od ruskih energenata.

Zabrana uvoza ruskog gasa iz gasovoda i ukapljenog prirodnog gasa u EU stupiće na snagu šest nedelja nakon što regulativa zvanično počne da važi, navodi se u saopštenju Saveta EU.

U dokumentu se objašnjava da postojeći ugovori imaće prelazni period. Takav postepeni pristup će ograničiti uticaj na cene i tržišta, smatraju u EU.

Kazne od 2,5 miliona evra pa naviše

Takođe se navodi da će pre dozvole za uvoz gasa u Evropsku uniju države članice proveravati zemlju proizvođača. Nepoštovanje novih pravila može dovesti do maksimalnih kazni od najmanje 2,5 miliona evra za fizička lica i najmanje 40 miliona evra za kompanije, odnosno najmanje 3,5 odsto ukupnog godišnjeg prometa kompanije u svetu ili 300% od predviđenog prometa po ugovorima.

Prema saopštenju Saveta EU, do 1. marta 2026. godine zemlje Evropske unije moraju pripremiti nacionalne planove za diversifikaciju snabdevanja gasom i identifikovati potencijalne probleme u vezi sa zamenom ruskog gasa. „U tu svrhu kompanije će morati da obaveste vlasti i Evropsku komisiju o svim preostalim ugovorima o snabdevanju ruskim gasom. Zemlje EU koje i dalje uvoze rusku naftu takođe će morati da predstave planove diversifikacije“, navodi se u dokumentu.

Nova regulativa EU predviđa sigurnost snabdevanja u vanrednim situacijama. U slučaju proglašenja vanrednog stanja, i ako situacija sa sigurnošću snabdevanja ozbiljno ugrožava jednu ili više zemalja EU, Evropska komisija „može privremeno suspendovati zabranu uvoza na period do četiri nedelje“.