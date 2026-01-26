GRADONAČELNIKA GAĐALI PROTIVTENKOVSKOM RAKETOM: Neverovatan snimak atentata, projektil se zabio u luksuzni džip! Haos na Filipinima (VIDEO)
Njegovo oklopno vozilo izdržalo je napad protivtenkovskom raketom.
Prema snimcima nadzornih kamera, osumnjičeni su izašli iz belog kombija oko 6:20 ujutru i ispalili raketu na crni terenac u kojem se nalazio gradonačelnik.
- Da vozilo nije bilo oklopljeno, gradonačelnik danas ne bi bio živ - rekao je za DZMM radio Anvar Kuit Emblava, izvršni sekretar i portparol gradonačelnika.
Dodao je da Ampatuan nije povređen u napadu.
- Božjom milošću, gradonačelnik je bezbedan, nema ni ogrebotinu - rekao je.
Dva člana gradonačelnikovog obezbeđenja su ranjena u napadu, ali je njihovo stanje stabilno.
Emblava je rekao da je ovo četvrti pokušaj atentata na Ampatuana. Prethodni napadi su se dogodili 2010, 2014. i 2019. godine, a u poslednja dva gradonačelnik je ranjen, nakon čega je počeo da koristi oklopna vozila.
Dodao je da očekuje brzu i temeljnu istragu, napominjući da bi snimci sa nadzornih kamera mogli da pruže važne tragove.
Napad se, kako je rekao, dogodio usred bela dana, u području duž nacionalnog puta, gde se u tom trenutku nalazilo mnogo ljudi, uključujući prodavce voća, i očekuje da će svedoci pomoći policiji u istrazi.
Portparol nije želeo da komentariše da li je napad bio politički motivisan.
Uprkos incidentu, Emblava je rekao da se gradonačelnik već vratio svojim redovnim dužnostima.
- To je jedna od stvari sa kojima se političari moraju nositi - rekao je.
(Kurir.rs/Jutarnji list)