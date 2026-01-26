Slušaj vest

Njegovo oklopno vozilo izdržalo je napad protivtenkovskom raketom.

Prema snimcima nadzornih kamera, osumnjičeni su izašli iz belog kombija oko 6:20 ujutru i ispalili raketu na crni terenac u kojem se nalazio gradonačelnik.

- Da vozilo nije bilo oklopljeno, gradonačelnik danas ne bi bio živ - rekao je za DZMM radio Anvar Kuit Emblava, izvršni sekretar i portparol gradonačelnika.

Dodao je da Ampatuan nije povređen u napadu.

- Božjom milošću, gradonačelnik je bezbedan, nema ni ogrebotinu - rekao je.

Dva člana gradonačelnikovog obezbeđenja su ranjena u napadu, ali je njihovo stanje stabilno.

Emblava je rekao da je ovo četvrti pokušaj atentata na Ampatuana. Prethodni napadi su se dogodili 2010, 2014. i 2019. godine, a u poslednja dva gradonačelnik je ranjen, nakon čega je počeo da koristi oklopna vozila.

Dodao je da očekuje brzu i temeljnu istragu, napominjući da bi snimci sa nadzornih kamera mogli da pruže važne tragove.

Napad se, kako je rekao, dogodio usred bela dana, u području duž nacionalnog puta, gde se u tom trenutku nalazilo mnogo ljudi, uključujući prodavce voća, i očekuje da će svedoci pomoći policiji u istrazi.

Portparol nije želeo da komentariše da li je napad bio politički motivisan.

Uprkos incidentu, Emblava je rekao da se gradonačelnik već vratio svojim redovnim dužnostima.

- To je jedna od stvari sa kojima se političari moraju nositi - rekao je.