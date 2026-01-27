Slušaj vest

Najmanje 11 osoba je ubijeno, a 12 je ranjeno u pucnjavi na fudbalskom terenu u Meksiku.

Gradonačelnik Salamanke Sesar Prieto naveo je u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama da su naoružani napadači stigli na teren na samom kraju fudbalske utakmice.

Deset osoba je poginulo na licu mesta, dok je jedna osoba preminula kasnije u bolnici. Gradonačelnik je rekao da su među povređenima žena i maloletnik.

Prieto je izjavio da je napad deo "talasa kriminala" u gradu i apelovao na predsednicu Klaudiju Šajnbaum da pomogne u suzbijanju nasilja.

Tužilaštvo savezne države Gvanahuato saopštilo je da sprovodi istragu i da koordinira sa saveznim vlastima radi pojačavanja bezbednosti u tom području.

Ta država imala je prošle godine najveći broj ubistava u Meksiku. Lokalna kriminalna grupa "Santa rosa de Lima" vodi borbu protiv moćnog kartela Halisko.

"Nažalost, postoje kriminalne grupe koje pokušavaju da potčine vlasti, ali u tome neće uspeti", rekao je gradonačelnik.