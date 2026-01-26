POGLEDAJTE STRAŠNE POSLEDICE MOĆNE SNEŽNE OLUJE U AMERICI: Ima mrtvih, zavejano od Teksasa do Nove Engleske, pa sve do Kanade, na udaru 35 država (VIDEO)
Opasna zimska oluja zahvatila je SAD, izazvavši najmanje sedam smrtnih slučajeva, mada se strahuje da ima više, pritom isključivši struju stotinama hiljada domova. Škole i putevi su zatvoreni, a hiljade letova otkazano, dok oluja pogađa područje od Teksasa do Nove Engleske.
Dve osobe su umrle od hipotermije u Lujzijani, a smrtni slučajevi su zabeleženi i u Teksasu, Tenesiju i Kanzasu. Više od 800.000 domaćinstava je bez struje, a otkazano je više od 11.000 letova, dok je pod snežnim udarom 35 američkih saveznih država.
Oluja donosi obilne snežne padavine, susnežicu i zaleđenu kišu, što otežava čišćenje i oporavak. U Njujorku, prema gradonačelniku Zohranu Mamdaniju, najmanje pet osoba je umrlo, dok se uzrok smrti još utvrđuje.
Guvernerka Njujorka Kejti Houkl upozorila je stanovnike da ostanu kod kuće, opisujući oluju kao „arktičku opsadu“ sa najvećim snežnim padavinama i najhladnijim temperaturama u godinama.
U Kentakiju i Virdžiniji registrovano je stotine saobraćajnih nesreća zbog leda i snega, a kanadska provincija Ontario očekuje 15-30 cm snega.
Kanada blizu ledenih rekorda
Takođe, Jaka snežna oluja, ekstremna hladnoća i snažni udari vetra otežavaju putovanja širom atlanskog dela Kanade. Za celu Novu Škotsku na snazi je upozorenje na snežne padavine, sa mogućim nagomilavanjem do 35 centimetara.
U južnom Nju Bransviku, uključujući Sent Džon i Monktun, očekuje se do 30 centimetara snega, dok na ostrvu Princ Edvard može pasti više od 20 centimetara.
U Njufaundlendu i Labradoru vetar i osećaj hladnoće mogu spustiti temperaturu do minus 42 stepena, sa udarima vetra do 70 kilometara na čas, što može izazvati smanjenu vidljivost i nanose snega.
Toronto se približio rekordu iz 1944. godine, pošto je zabeleženo 60 centimetara snežnog pokrivača - u odnosu na tadašnjih, maksimalnih 65 ikada zabeleženih.
