Visoki američki zvaničnik potvrdio je Foks njuz da udarna grupa Ratne mornarice na čelu sa nosačem aviona "USS Abraham Linkoln" još nije stigla u zonu odgovornosti Centralne komande (CENTCOM) SAD u Indijskom okeanu, ali da je blizu.

- Blizu je, ali tehnički još nije u (zoni odgovornosti) CENTCOM - kazao je izvor američke televizije.

CENTCOM je odgovoran za akcije američke vojske na Bliskom istoku, u centralnoj i delimično južnoj Aziji, a izjava zvaničnika bi trebalo da znači da nosač aviona i podmornica i bojni brodovi naoružani navođenim raketama koji prate "USS Abraham Linkoln" još nije u poziciji da napadne Iran.

Njujork post navodi da će, kada udarna grupa sa nosačem aviona uđe u zonu operacija CENTCOM, što bi trebalo da se desi uskoro, proći još nekoliko dana pre nego što bude potpuno spremna za napad.

"Ako se stotine lansiraju u kratkom vremenskom periodu, neki će sigurno proći"

Kameron Čel, izvršni direktor i suosnivač kompanije "Draganflaj", rekao je za Foks njuz da američka amada, za koju je američki predsednik Donald Tramp krajem prošle sedmice kazao da se kreće ka Bliskom istoku nakon što je sredinom meseca krenuo iz Južnog kineskog mora, mogla da se suoči s ozbiljnom pretnjom od iranskih dronova koji bi je napali u rojevima.

Ovaj vodeći stručnjak za vojne dronove upozorio je da sve veće oslanjanje Irana na jeftine bespilotne sisteme predstavlja verodostojnu opasnost za skupocena plovila američke Ratne mornarice, uključujući udarnu grupu na čelu sa nosačem aviona "USS Abraham Linkoln".

- Iranski dronovi svi zajedno vrede dobrih nekoliko desetina miliona dolara. Uparivanjem jeftinih bojevih glava sa jeftinim platformama koje ih nose, u suštini daljinski pilotiranim letelicama, Iran je razvio efikasnu asimetričnu pretnju visokosofisticiranim vojnim sistemima - kazao je Čel.

On je rekao da Iran može da lansira veliki broj relativno prostih dronova direktno na brodove Ratne mornarice SAD, stvarajući takvim napadima efekat "zagušenja" kojim bi mogli da nadvladaju tradicionalnu protivvazdušnu odbranu (PVO).

- Ako se stotine lansiraju u kratkom vremenskom periodu, neki će gotovo sigurno proći. Moderni odbrambeni sistemi nisu u osnovi osmišljeni da se suprotstave toj vrsti napada zagušenja. Kada su u pitanju američki brodovi koji operišu u blizini Irana, bojni brodovi su glavne mete (Irana) - ocenio je Čel.

Ajatolah predao ovlašćenja sinu?

Džeruzalem post je objavio, pozivajući se na opozicioni Iran internešenel, da se ajatolah Ali Hamnei navodno sakrio u bunker iz straha da će biti meta američkih vazdušnih napada dok se "USS Abraham Linkoln" približava Persijskom zalivu.

Navodi se da se 80-godišnji vrhovni vođa preselio se u utvrđeno sklonište u Teheranu povezano sa nizom složenih podzemnih tunela nakon što su visoki vojni zvaničnici upozorili na sve veću verovatnoću neposrednog američkog napada nakon gušenja protesta u Iranu na kojima su navodno učestvovali i mudžahedini iz Albanije.