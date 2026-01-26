Slušaj vest

Mornarica Iranske Revolulcionarne garde (IRGC) objavila je video snimak nadzora američkih i savezničkih brodova u Persijskom zalivu.

Garda je navela da su pod 24-časovnim nadzorom i praćenjem.

Lokacija gde je snimljen video je nepoznata, kao i datum.

Video se pojavio na X profilu UK Report paralelno sa informacijom da se američki nosač aviona približava Iranu.

Ovo nije prvi put da iranski dronovi snimaju američke vojne ciljeve.

U aprilu 2021. IRGC je objavio snimke američkog nosača aviona tokom nadleta Persijskim zalivom.

Takođe, 2019. godine iranski mediji su prikazali detaljne snimke Ababil-III drona nad USS Dvajt D. Ajzenhauerom, a pratili su američke brodove i kada je u Teheranu ubijen Ismail Hanije, vođa palestinskog Hamasa.