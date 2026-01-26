Video se pojavio na X profilu UK Report paralelno sa informacijom da se američki nosač aviona približava Iranu
DIŽE SE TENZIJA
"SAMO VAS GLEDAMO": Iran objavio snimak američkih brodova sa nepoznate lokacije (VIDEO)
Mornarica Iranske Revolulcionarne garde (IRGC) objavila je video snimak nadzora američkih i savezničkih brodova u Persijskom zalivu.
Garda je navela da su pod 24-časovnim nadzorom i praćenjem.
Lokacija gde je snimljen video je nepoznata, kao i datum.
Video se pojavio na X profilu UK Report paralelno sa informacijom da se američki nosač aviona približava Iranu.
Ovo nije prvi put da iranski dronovi snimaju američke vojne ciljeve.
U aprilu 2021. IRGC je objavio snimke američkog nosača aviona tokom nadleta Persijskim zalivom.
Takođe, 2019. godine iranski mediji su prikazali detaljne snimke Ababil-III drona nad USS Dvajt D. Ajzenhauerom, a pratili su američke brodove i kada je u Teheranu ubijen Ismail Hanije, vođa palestinskog Hamasa.
(Kurir.rs/P.V.)
