Ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani saopštio je danas da će od EU tražiti da Revolucionarnu gardu Irana (IRGC) proglasi za terorističku organizaciju.

"Na sastanku evropskih ministara spoljnih poslova u četvrtak, predložiću u koordinaciji sa drugim partnerima da se Revolucionarna garda uvrsti na listu terorističkih organizacija", napisao je Tajani na društvenoj mreži Iks.

Dodao je da će tražiti i uvođenje sankcija pojedincima odgovornim za represiju nad iranskim demonstrantima.

"Gubici koje je pretrpelo civilno stanovništvo tokom protesta zahtevaju jasan odgovor", naveo je Tajani.