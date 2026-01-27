Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani saopštio je danas da će od EU tražiti da Revolucionarnu gardu Irana (IRGC) proglasi za terorističku organizaciju.

"Na sastanku evropskih ministara spoljnih poslova u četvrtak, predložiću u koordinaciji sa drugim partnerima da se Revolucionarna garda uvrsti na listu terorističkih organizacija", napisao je Tajani na društvenoj mreži Iks.

Dodao je da će tražiti i uvođenje sankcija pojedincima odgovornim za represiju nad iranskim demonstrantima.

"Gubici koje je pretrpelo civilno stanovništvo tokom protesta zahtevaju jasan odgovor", naveo je Tajani.

(Kurir.rs/Beta)

