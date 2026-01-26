Slušaj vest

Kako Rusija započinje fazni proces povlačenja, utovarajući borbene avione, helikoptere i vojnu opremu na transportne avione na aerodromu Kamisli u severoistočnoj Siriji, ovo povlačenje postavlja pitanja o vojnim i političkim balansima u regionu.

Prijavljeno je da su ruski vojnici stacionirani na aerodromu Kamisli počeli postepeno da se povlače zajedno sa borbenim avionima, helikopterima i vojnom opremom. Prema lokalnim izvorima, vojni transportni avioni ruske vojske prevoze elemente sa baze na aerodrom Hmeimim u Latakiji.

Postoji neizvesnost da li će se ruske snage potpuno povući iz regiona.

Neki izveštaji navode da deo trupa i dalje ostaje u Kamisli, posebno sistemi protivvazdušne odbrane, dok su neki borbeni avioni još raspoređeni u tom području, piše turski Haberer.

Vest o povlačenju povezana je sa promenom kontrole u Siriji nakon Bajšara al-Asada i novih političko-vojnih balansiranja u regionu. Prijavljeno je da ruske trupe preispituju svoje pozicije nakon uspostavljanja primirja između privremene sirijske vlade i Sirijskih demokratskih snaga predvođenih Kurdima.

Zvanična izjava iz Moskve o preraspodeli ili potpunom uklanjanju ruskog vojnog prisustva još nije data. Međutim, komentarišu da će oprema i trupe koje se premeštaju uticati na kontrolu i bezbednosnu dinamiku u severoistočnoj Siriji, gde rat i dalje traje.

Aerodrom Kamisli se nalazi na strateškoj tački blizu turske granice u Siriji. Budućnost ove baze, koja je dugo bila deo ruskog vojnog prisustva u Siriji, smatra se ključnom za geopolitičku borbu i balans moći u regionu.

(Kurir.rs/Haberler/P.V.)

Ne propustitePlanetaPUTIN OSTAO BEZ TRI VAŽNA SAVEZNIKA, A JOŠ DVA ĆE PUSTITI NIZ VODU: "Nemoćan je, njemu je i najmanje ukrajinsko selo važnije..."
Vladimir Putin03 EPA Vyacheslav Prokofyevsputnikkre.jpg
PlanetaPUTIN JOŠ JEDNOG SAVEZNIKA PUŠTA NIZ VODU? Ajatolahu se CRNO PIŠE, čeka ga Asadova sudbina, stoji na klimavim nogama, PRETI vojna intervencija!
Kamnei.jpg
PlanetaOTKRIVENO GDE JE BAŠAR AL ASAD I ČIME SE BAVI: Procurili novi detalji o životu u ruskom egzilu! Porodica posećuje još jednu državu!
profimedia0372160243-asad.jpg
Planeta"TO SU SVE ESTETSKI ZAHVATI" Asad sa saradnicom ismevao svog saveznika Putina! Nastavljaju da cure snimci bivšeg sirijskog predsednika (VIDEO)
Bašar Al Asad