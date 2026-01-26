RUSIJA POČELA DELIMIČNO POVLAČENJE TRUPA IZ SIRIJE? Avioni, helikopteri se prebacuju u Latakiju (VIDEO)
Kako Rusija započinje fazni proces povlačenja, utovarajući borbene avione, helikoptere i vojnu opremu na transportne avione na aerodromu Kamisli u severoistočnoj Siriji, ovo povlačenje postavlja pitanja o vojnim i političkim balansima u regionu.
Prijavljeno je da su ruski vojnici stacionirani na aerodromu Kamisli počeli postepeno da se povlače zajedno sa borbenim avionima, helikopterima i vojnom opremom. Prema lokalnim izvorima, vojni transportni avioni ruske vojske prevoze elemente sa baze na aerodrom Hmeimim u Latakiji.
Postoji neizvesnost da li će se ruske snage potpuno povući iz regiona.
Neki izveštaji navode da deo trupa i dalje ostaje u Kamisli, posebno sistemi protivvazdušne odbrane, dok su neki borbeni avioni još raspoređeni u tom području, piše turski Haberer.
Vest o povlačenju povezana je sa promenom kontrole u Siriji nakon Bajšara al-Asada i novih političko-vojnih balansiranja u regionu. Prijavljeno je da ruske trupe preispituju svoje pozicije nakon uspostavljanja primirja između privremene sirijske vlade i Sirijskih demokratskih snaga predvođenih Kurdima.
Zvanična izjava iz Moskve o preraspodeli ili potpunom uklanjanju ruskog vojnog prisustva još nije data. Međutim, komentarišu da će oprema i trupe koje se premeštaju uticati na kontrolu i bezbednosnu dinamiku u severoistočnoj Siriji, gde rat i dalje traje.
Aerodrom Kamisli se nalazi na strateškoj tački blizu turske granice u Siriji. Budućnost ove baze, koja je dugo bila deo ruskog vojnog prisustva u Siriji, smatra se ključnom za geopolitičku borbu i balans moći u regionu.
(Kurir.rs/Haberler/P.V.)