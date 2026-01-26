Slušaj vest

Kako Rusija započinje fazni proces povlačenja, utovarajući borbene avione, helikoptere i vojnu opremu na transportne avione na aerodromu Kamisli u severoistočnoj Siriji, ovo povlačenje postavlja pitanja o vojnim i političkim balansima u regionu.

Prijavljeno je da su ruski vojnici stacionirani na aerodromu Kamisli počeli postepeno da se povlače zajedno sa borbenim avionima, helikopterima i vojnom opremom. Prema lokalnim izvorima, vojni transportni avioni ruske vojske prevoze elemente sa baze na aerodrom Hmeimim u Latakiji.

Postoji neizvesnost da li će se ruske snage potpuno povući iz regiona.

Neki izveštaji navode da deo trupa i dalje ostaje u Kamisli, posebno sistemi protivvazdušne odbrane, dok su neki borbeni avioni još raspoređeni u tom području, piše turski Haberer.

Vest o povlačenju povezana je sa promenom kontrole u Siriji nakon Bajšara al-Asada i novih političko-vojnih balansiranja u regionu. Prijavljeno je da ruske trupe preispituju svoje pozicije nakon uspostavljanja primirja između privremene sirijske vlade i Sirijskih demokratskih snaga predvođenih Kurdima.

Zvanična izjava iz Moskve o preraspodeli ili potpunom uklanjanju ruskog vojnog prisustva još nije data. Međutim, komentarišu da će oprema i trupe koje se premeštaju uticati na kontrolu i bezbednosnu dinamiku u severoistočnoj Siriji, gde rat i dalje traje.