Slušaj vest

U noći između 24. januara 2026. godine objekti Nacionalnog spomenika Ukrajine Kijevo-pečerska lavra, koji su upisani na Listu svetske baštine Unesko, pretrpeli su oštećenja usled masovne ruskog napada raketama i dronova na Kijev, izjavio je generalni direktor ukrajinskog Nacionalnog spomenika Maksim Ostapenko.

"Prvi put od Drugog svetskog rata, usled vojnih dejstava pogođen je objekat Kijevo-pečerske lavre. Svaki put iza toga stoji Moskva, kao što je bilo 1918. godine; kao što je bilo kada je po naređenju iz Moskve srušen Uspenski sabor 1941. godine, i sada po naređenju iz Moskve 'šahidi' i rakete lete prema Kijevu i, između ostalog, nanose štetu i Kijevo-pečerskoj lavri“, rekao je Ostapenko u komentaru za agenciju Interfaks-Ukraina.

Posebno su oštećeni objekat 66 – ulazni deo kompleksa Dalnjih pećina, i objekat 67 (Anozačatijevska crkva).

Prema rečima generalnog direktora, eksplozivna talas je razbio deo prozora i vrata, a u značajnom broju mesta oštećeni su delovi malterske dekoracije.

1/5 Vidi galeriju Oštećenja na Kijevsko-pečerskoj lavri Foto: Lavra

Istovremeno, Ostapenko je napomenuo da same pećine nisu oštećene.

Kako je rekao, ovo je prvi put da je Lavra pretrpela direktna oštećenja usled udara vazdušne mete. Ranije su se primećivala oštećenja od šrapnela ili su pronalaženi ostaci oborenih objekata.