Telo Rebeke (28) pronađeno je prekriveno snegom u šumovitom delu Emporije u nedelju, blizu mesta gde je poslednji put viđena kako izlazi iz bara.

- Nije ishod koji smo svi očekivali i molili se za njega, ali naše molitve su uz njenu porodicu. Voleo bih da smo je pronašli malo ranije - rekao je šef policije Emporije Edvard Ovens.

Veruje se da je Rebeka, učiteljica drugog razreda u osnovnoj školi Riversajd, umrla od hipotermije samo nekoliko sati nakon što je nestala.

Policija je saopštila da je porodica mlade učiteljice obaveštena i da se očekuje obdukcija kako bi se utvrdio uzrok njene smrti. Rebekin nestanak je prijavljen rano u subotu nakon što je peške napustila bar "Taun Rojal" bez tašne, telefona ili jakne.

Poslednji put je viđena na snimcima nadzornih kamera kako napušta bar tokom žestoke zimske oluje oko 23:37.

Temperature su bile oko -13, sa ledenim vetrom, u trenutku kada je napustila bar.

Školski okrug Emporija saopštio je da je smrt voljene učiteljice "duboko pogodila sve širom našeg okruga".

- Naša srca su sa porodicom, prijateljima, učenicima gospođe Rauber i svima koje je dotakao njen život i posvećenost obrazovanju. Bila je cenjeni član naše školske zajednice, a njen gubitak se duboko oseća širom našeg okruga - navodi se u saopštenju za javnost.

Smrt ove učiteljice je druga smrt u Kanzasu povezana sa smrtonosnom zimskom olujom u Americi, koja je dobila naziv "Fern".

Najmanje 13 ljudi je poginulo, a milioni drugih su ostali bez struje, nakon što je oluja u nedelju pogodila 34 države snegom i ledom.

Petoro Njujorčana pronađeno je mrtvo u subotu zbogvelike hladnoće pre nego što je sneg uopšte pao.

Snažna oluja je takođe izazvala velike nestanke struje u pogođenim područjima, ostavljajući više od milion korisnika bez struje u nedelju.

Druge države koje su doživele široko rasprostranjene nestanke struje uključuju Teksas, Kentaki, Džordžiju, Zapadnu Virdžiniju i Alabamu.