Liderka Alternative za Nemačku, Alis Vajdel, izjavila je da bi Ukrajinci i njihov predsednik Volodimir Zelenski morali da nadoknade Nemačkoj štetu zbog dignutog u vazduh Severnog toka, kao i milijarde evra koje je Nemačka potrošila na pomoć u sukobu sa Rusijom.

Govoreći o prioritetnim koracima svoje vlade nakon dolaska na vlast, Vajdel je rekla:

"Zahtevaćemo odštetu. Ukrajinci i Zelenski treba da nam plate za dizanje u vazduh našeg gasovoda. Zemlja koja nam je to učinila ne može biti naš prijatelj. I to mora biti javno priznato. Uložili smo 70 milijardi evra u njih, isporučili smo im ogromne količine oružja", rekla je Alis.

Onda je kritikovala nemačkog kancelara Merca.

"Fridrih Merc je čak pokrenuo pitanje slanja nemačkih vojnika. Kako je mogao tako potpuno da zaboravi istoriju! Nemački tenkovi protiv Rusije? Ozbiljno? Kako je iko uopšte mogao da pomisli na tako nešto? Ko bi uopšte razmišljao o tome? I ponavljam: zahtevaćemo da nam se vrate milijarde koje smo potrošili. A da i ne govorimo o obnovi Severnog toka!", poručila je ona.

Nju je kratkim komentarom podržao Viktor Orban, premijer Mađarske.

"Alis je u pravu", napisao je Orban.