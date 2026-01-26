Slušaj vest

Mađarskaće pokrenuti sudski postupak sa ciljem da se poništi uredba o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa do 1. januara 2027. godine, koju su ranije danas usvojile zemlje Evropske unije, saopštio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

- Ako ne budemo mogli da kupujemo sirovu naftu i gas od Rusije, računi za energiju u domaćinstvima će se utrostručiti, a fabrike mogu da se suoče sa poteškoćama zbog rasta cena - rekao je Sijarto, prenosi agencija MTI.

Prema njegovim rečima, uredba kojom je omogućen REPowerEU, odnosno okončanje zavisnosti EU od ruskih energenata, zaobilazi propise EU, sa ciljem da onemogući uvoz energenata iz Rusije.

1/10 Vidi galeriju Mađarski premijer Viktor Orban na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

On je istakao da će Mađarska, čim odluka o usvajanju REPowerEU postane zvanična, podneti svoju tužbu Sudu pravde EU.

- Zakon je kreiran tako da koristi pravnu rupu u pogledu njegovog sadržaja, ovo je sankcija koja zahteva jednoglasnu odluku. Međutim, kako bi zaobišli prigovore suverenih nacionalnih država, koristili su trik i predstavili odluku kao trgovinsku meru tako da je kvalifikovana većina bila dovoljna. Osnovni ugovor jasno navodi da nacionalne države imaju pravo da odluče koje energetske resurse žele da kupe i od koga žele da ih kupe - rekao je Sijarto, ocenjujući da odluka krši zakone EU.

Naveo je da taj potez predstavlja ''veliki pravni trik'', koji je uperen protiv mađarskih nacionalnih interesa.

- Odvikavanje zemlje od ruske sirove nafte i gasa dovelo bi do ogromnog povećanja troškova komunalnih usluga. To je ono što Brisel želi, a mi, suverena vlada, ćemo to sprečiti - naveo je on.

Ranije danas, zemlje članice EU usvojile su uredbu o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa do 1. januara 2027. godine, čime je omogućeno da taj plan stupi na snagu.

1/9 Vidi galeriju Peter Sijarto Foto: Printscreen Kurir TV, Vladimir Šporčić

Nova pravila takođe uključuju mere za efikasno praćenje i diverzifikaciju snabdevanja energijom, a ova uredba je ključna prekretnica u ostvarivanju cilja REPowerEU, odnosno okončanja zavisnosti EU od ruske energije, navodi se u saopštenju koje je objavljeno na internet stranici Evropskog saveta.

Prema uredbi, uvoz ruskog gasa iz cevovoda i tečnog prirodnog gasa (TPG) u EU biće zabranjen a zabrana će početi da se primenjuje šest nedelja nakon stupanja na snagu uredbe, pri čemu će postojeći ugovori imati prelazni period.

U saopštenju Evropskog saveta se navodi da će potpuna zabrana na uvoz ruskog tečnog prirodnog gasa stupiti na snagu od početka 2027. godine, a za uvoz gasa iz cevovoda od jeseni 2027. godine.

Ursula fon der Lajen Foto: Printscreen/RTS

Dodaje se da će, pre nego što odobre uvoz gasa u EU, zemlje članice EU proveriti zemlju u kojoj je gas proizveden.

- Nepoštovanje novih pravila može rezultirati maksimalnim kaznama od najmanje 2,5 miliona evra za pojedince i najmanje 40 miliona evra za kompanije, najmanje 3,5 odsto ukupnog godišnjeg prometa kompanije širom sveta ili 300 odsto procenjenog prometa transakcijA - navodi se u saopštenju Evropskog saveta.

Zabrana je osmišljena s namerom da je odobri velika većina zemalja, što je omogućilo da se on usvoji uprkos protivljenju Mađarske i Slovačke, koje ostaju u velikoj meri zavisne od uvoza ruske energije i žele da održe bliske veze sa Moskvom.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Prema sporazumu, EU će zaustaviti uvoz ruskog tečnog prirodnog gasa do kraja 2026. godine i gasa iz cevovoda do 30. septembra 2027. godine.

Zakon dozvoljava da se taj rok najkasnije pomeri na 1. novembar 2027. godine.