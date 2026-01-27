Predstavnici vojske su obavestili Gvilijevu porodicu da se njegovo telo vraća u Izrael
OTEO GA HAMAS
TELO POLICIJSKOG NAREDNIKA PRONAĐENO TOKOM PRETRAGE NA GROBLJU: Otkriveni ostaci poslednjeg izraelskog taoca
Izraelska vojska saopštila je danas da je nađeno i identifikovano telo i poslednjeg Izraelca - taoca koga je palestinski pokret Hamas držao u Pojasu Gaze, javlja izraelski list Tajms of Izrael.
Telo policijskog narednika Rana Gvilija je nađeno tokom pretrage na groblju u istočnom delu grada Gaze.
Predstavnici vojske su obavestili Gvilijevu porodicu da se njegovo telo vraća u Izrael.
Tokom upada na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine čime je počeo rat u Gazi, Hamas je oteo 251 taoca.
Od toga su 83 poginula u Gazi, a 168 talaca je preživelo i vraćeno u Izrael.
Gvili je poginuo u odbrani kibuca Alumim na jugu Izraela tokom Hamasovog napada.
(Kurir.rs/Beta)
