Slušaj vest

Oko 7.000 ljudi ostalo je zarobljeno na aerodromu na japanskom ostrvu Hokaido, nakon što je u tom delu zemlje napadalo 54 centimetara snega samo u toku protekla 24 časa.

Operator aerodroma saopštio je da su ljudi bili primorani da provedu noć na aerodromu jer je 56 letova koji povezuju severno japansko čvorište sa drugim većim gradovima otkazano zbog jakih snežnih padavina.

U gradu Saporu zabeleženo je 54 centimetra snežnih padavina u nedelju, u rasponu od 24 sata, što je rekordno za januar, prema podacima vlade Hokaida.

Više od 500 železničkih linija otkazano je zbog uklanjanja snega, što je pogodilo oko 130.000 ljudi. Pojedine železničke linije su i dalje bile obustavljene danas.

U Saporou je podzemni prolaz u blizini stanice Saporo ostao otvoren preko noći za one koji imaju poteškoća da se vrate kući, a približno 340 ljudi se tamo sklonilo jutros od 5.30 sati.

Osam muškaraca je prijavljeno kao nestalo u nedelju uveče, ali su pronađeni danas oko 9.40 sati dok su se spuštali niz planinu u Hirakavi, prefektura Aomori, na svojim motornim sankama, prenosi Blic pisanje Tanjuga.