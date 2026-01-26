Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da šalje svog poverenika za granice Toma Homana u saveznu državu Minesotu, nakon protesta izazvanih time što su imigracioni agenti tokom vikenda ubili još jednog američkog državljanina u toj državi.

"Tom je čvrst, ali pravedan i podnosiće izveštaje direktno meni", napisao je Tramp u objavi na društvenim mrežama.

Portparolka Bele kuće, Kerolin Livit, navela je odvojeno na mreži Iks da će Homan rukovoditi operacijama Agencije za carine i imigraciju u toj saveznoj državi.

Tramp je juče za Vol strit džornal rekao da njegova administracija preispituje poslednju pucnjavu i nagovestio spremnost da vremenom povuče pripadnike imigracionih snaga iz područja Mineapolisa.

"U jednom trenutku ćemo otići. Obavili smo posao, obavili su fantastičan posao“, rekao je Tramp, ne navodeći tačan vremenski okvir. Američki imigracioni agenti su pre dva dana ubili Aleksa Pretija.

Ministarstvo unutrašnje bezbednosti okarakterisalo je incident kao napad, ali snimci prolaznika koje je proverio i pregledao Rojters pokazuju da Preti u ruci drži telefon, a ne pištolj, dok pokušava da pomogne drugim demonstrantima koje su agenti oborili na tlo.

Savezni imigracioni agent je 7. januara ubio američku državljanku Rene Gud nakon što joj je prišao dok je bila u svom parkiranom vozilu.