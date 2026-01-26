Slušaj vest

Ukrajinske snage povratile su kontrolu nad položajima na Oleksijivskom ostrvu u južnoj ukrajinskoj oblasti Herson, nakon što su se ruske jedinice povukle sa tog područja.

Kako je 26. januara objavio ukrajinski portal NV, povlačenje je usledilo posle aktivnih operacija ukrajinske vojske, dok je Rusija započela pregrupisavanje i premeštanje snaga ka sektoru Orihiv.

Ruske jedinice se povukle zbog niskog morala

Portparol Južnih odbrambenih snaga Ukrajine, Vladislav Vološin, izjavio je da je ukrajinska izviđačka grupa zabeležila povlačenje ruskih snaga sa ostrva.

Prema njegovim rečima, ruske jedinice su pogođene "niskim moralom i lošim psihološkim stanjem", zbog čega nisu bile u stanju da obnove osmatračke položaje na tom području.

Vološin je dodao da se ostrvo nalazi u blizini Oleškog, kao i da je povlačenje potvrđeno nakon ukrajinskih udara. Takođe je naveo da Rusija rotira snage na pridnjeprovskoj osi i premešta jedinice u pravcu Orihiva.

Rusija fokusira napore na istoku Ukrajine

Ova premeštanja dolaze u trenutku kada je vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, Oleksandr Sirski, 26. januara izjavio da ruske snage koncentrišu napore u pravcima ka Pokrovsku i Očeretinu u istočnoj Ukrajini, kao i da dovode dodatne rezerve.

Situaciju na tim frontovima opisao je kao tešku.

Raniji izveštaji o mogućem desantu preko Dnjepra

Ranije je saopšteno da su ruske snage planirale vazdušno-desantnu operaciju preko reke Dnjeparu blizini Hersona, pri čemu je mobilisano oko 300 čamaca za moguće operacije na rečnim ostrvima.