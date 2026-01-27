Slušaj vest

Razmena informacija i kolektivno znanje poznato je i nekim vrstama majmuna. Grupa britanskih i meksičkih naučnika opisala je pametan sistem razmene informacija između manjih grupa u okviru veće zajednice. Informacije od značaja podrazumevale su lokacije na kojima ima najboljih plodova, kao i kada voće zri.

Istraživanje koje su sproveli britanski i meksički naučnici pokazalo je da pauk-majmuni dele savete o tome gde da pronađu hranu sa pripadnicima različitih društvenih grupa uz "pametni sistem za deljenje znanja",

Primećeno je da ovi majmuni često menjaju podgrupe od tri ili više jedinki na način koji im je omogućavao da dele informacije o lokaciji voća i vremenu kada će sazreti.

To je značilo da ne samo da mogu da dopunjuju međusobno znanje, već i da "kombinuju svoje informacije na takav način da proizvode novo znanje", jedan je od zaključaka istraživanja.

- Primer bi bio kada bi jedna podgrupa jedinki donela informaciju o lokaciji izvora hrane, a druga podgrupa o vremenu sazrevanja plodova na tom mestu. Rezultat, odnosno kombinovano znanje obe podgrupe jedinki bilo bi sinergijsko u smislu da bi svima njima omogućilo da iskoriste izvor hrane u skladu sa njegovom lokacijom i pravim trenutkom - navodi se u izveštaju objavljenom u časopisu "njp Complexity".

Zaključeno je da su dokazi "ubedljiv primer kolektivne inteligencije u prirodnim uslovima".

Studija, u kojoj su učestvovali naučnici sa Univerziteta Heriot-Vat, Univerziteta u Edinburgu i Nacionalnog autonomnog univerziteta Meksika, zasnovana je na sedam godina terenskih posmatranja na poluostrvu Jukatan u Meksiku.

Naučnici su koristili podatke da istraže karakteristiku društvenog ponašanja crnorukog pauk-majmuna (Ateles geoffroyi), koji se iz veće zajednice izdvajaju u grupice, a zatim se ponovo udružuju u različitim kombinacijama kako bi poboljšali zajedničko znanje.

Ista podgrupa možda nikada neće dva puta zajedno tražiti hranu.

Pametan sistem za razmenu informacija

Dr Metju Silk, ekolog sa Univerziteta u Edinburgu, ocenio je da to nije slučajno društveno mešanje: „To je pametan sistem za deljenje insajderskog znanja o tome gde se nalaze najbolja stabla sa voćem u delu šume gde žive. Stalno menjajući svoje podgrupe, majmuni koji poznaju različite delove šume mogu da dele informacije o tome gde je voće dostupno“.

Kako je istakao, naučnici su pratili kretanje pojedinih majmuna i mapirali njihove terene, odnosno područja koja svaki majmun dobro poznaje.

- Neke delove šume poznaje više majmuna, poput najpopularnijeg restorana u gradu, dok druge poznaje samo jedan ili dva majmuna, poput skrivenog dragulja - objašnjava dr Silk.

Prema njegovim rečima, postoji dovoljno preklapanja teritorija da se majmuni sretnu i razmene savete, ali i dovoljno razlika da svaki majmun može da izviđa različite delove šume. Ovo dovodi do maksimalne zajedničke pokrivenosti teritorije u cilju saznavanja vremena i lokacija za najbolja mesta za hranjenje koja su dostupna celoj grupi.

Ros Voker, doktorand Univerziteta Heriot-Vat, razvio je metod matematičkog modeliranja kako bi analizirao šta majmuni dobijaju iz ovih odnosa.

- Pokazali smo da postoji optimalna srednja tačka između majmuna koji se drže 'svoje ekipe' i onih koji imaju interakcije sa velikim brojem jedinki. Najbolje je kada pojedinci istražuju različita područja, ali se ipak dovoljno često ponovo povezuju da bi objedinili ono što su naučili - objašnjava Voker.

Zajedno znaju više

Tim je koristio podatke o grupi crnorukih pauk-majmuna koje su prikupili iskusni posmatrači između januara 2012. i decembra 2017. godine.

Vrsta, koja se smatra ugroženom, poznata je i kao centralnoamerički pauk-majmun i crnoruki pauk-majmun.

Profesor Gabrijel Ramos-Fernandez sa Nacionalnog autonomnog univerziteta Meksika kaže da je naučni tim pokazao da fluidna socijalna dinamika ovih majmuna ima važne posledice po njihov uspeh u potrazi za hranom.

- Istražujući svoje okruženje na distribuiran način, a zatim okupljajući se kako bi podelili svoje pojedinačno stečene informacije, grupa kao celina može bolje poznavati šumu nego što bi to mogla jedna jedinka sama - poručio je dr Ramos-Fernandez.