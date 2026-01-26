Slušaj vest

Američki nosač aviona USS Abraham Linkoln i prateća borbena grupa stigli su na Bliski istok, saopštila je američka vojska u ponedeljak, značajno pojačavajući američku vojnu moć u regionu u trenutku povećanih tenzija sa Iranom.

Svrha raspoređivanja

Prema saopštenju američke Centralne komande (CENTCOM) objavljenom na "Iksu", Linkoln i prateći brodovi trenutno su raspoređeni na Bliskom istoku "kako bi promovisali regionalnu bezbednost i stabilnost".

Američki predsednik Donald Trampje u četvrtak izjavio da SAD šalju "armadu"prema Iranu, ali se nada da neće morati da je upotrebi.

Kretanje brodova i regionalna situacija

Ratni brodovi su početkom ovog meseca počeli da se raspoređuju iz regije Indo-pacifika, dok su se napetosti između SAD i Irana pojačale nakon represije nad demonstrantima širom Irana.

Tramp je više puta pretio intervencijom ukoliko Iran nastavi da ubija demonstrante, ali su demonstracije na nivou cele zemlje od tada splasnule.

1/4 Vidi galeriju Trampov govor u Davosu Foto: RTS Printscreen, RTS Printscreen

Istorijski kontekst američkog raspoređivanja snaga

Američka vojska je u prošlosti često pojačavala svoje snage na Bliskom istoku u periodima povećanih tenzija, pri čemu su takvi potezi uglavnom bili defanzivni.

Međutim, prošle godine SAD su izvele veliko jačanje snaga tokom vazdušnih udara na iranska nuklearna postrojenja.

Jačanje vazduhoplovnih kapaciteta

Pored nosača aviona i ratnih brodova, Pentagon premešta i lovce i sisteme protivvazdušne odbrane na Bliski istok.

Tokom vikenda američka vojska je najavila izvođenje vežbe u regionu, "kako bi pokazala sposobnost raspoređivanja, disperzije i održavanja borbene vazdušne moći".

Stariji iranski zvaničnik izjavio je prošle nedelje da bi Teheran svaki napad smatrao "potpunim ratom protiv nas".

1/10 Vidi galeriju Ali Hamnei Foto: EPA Handout Handout, Serhii Milientiev / Panthermedia / Profimedia, Shutterstock, Iranian Supreme Leader'S Office/ / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP, EPA Iranian Supreme Leader Office

Hezbolah upozorava: Svaki napad na Iran je napad na nas

Lider libanskog Hezbolaha, koji podržava Teheran, Naim Kasem, izjavio je u ponedeljak da bi svaki napad na Iran takođe bio usmeren i protiv njegove grupe, upozorivši da bi novi rat protiv Islamske Republike mogao zapaliti čitav region.

- Suočeni smo sa agresijom koja ne pravi razliku među nama, ciljano smo pogođeni bilo kojom potencijalnom agresijom i odlučni smo da se branimo - rekao je Kasem u televizijskom obraćanju pristalicama na skupu solidarnosti sa Iranom.

Hezbolah: Nismo neutralni

- Tada ćemo odlučiti kako ćemo delovati, ali nismo neutralni - dodao je, upozoravajući da bi "rat protiv Irana ovog puta zapalio ceo region".

1/7 Vidi galeriju Pripadnici Hezbolaha Foto: Shutterstock

Pozadina napetosti na relaciji SAD - Iran

Napetosti između SAD i Irana porasle su nakon smrtonosnog gušenja protesta širom Irana, u kojima su hiljade ljudi poginule, a desetine hiljada uhapšene.