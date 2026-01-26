ŠEF NATO-a ODRŽAO GOVOR U EP-u: "Mislite da Evropa može da se brani bez Amerike? Samo sanjajte o tome, ne može, hej, puno sreće" (VIDEO)
U ponedeljak popodne generalni sekretar NATO-a, Mark Rute, bio je gost Evropskog parlamenta, gde je odgovarao na pitanja poslanika.
- Ako iko ovde misli da se Evropa može sama braniti bez pomoći Sjedinjenih Američkih Država, mogu samo reći - samo sanjajte!Ne možete. Ne možemo.Trebamo jedni druge. Kad bi Evropa krenula sama, morali biste da zaboravite na 5% BDP-a izdvajanja za odbranu i razmišljati o 10% BDP-a. Dakle, hej, puno sreće - poručio je Rute na javnom sastanku nadležnih odbora.
Nekoliko pitanja odnosilo se na nedavni sastanak Rutea sa američkim predsednikom Donaldom Trampom prošle nedelje u Davosu, u vezi Grenlanda.
- Dogovorili smo dva pravca rada. Prvo, saveznici iz NATO-a će zajednički preuzeti veću odgovornost za sigurnost Arktika. Drugo, oko čega ja neću biti uključen, je nastavak trilateralnih razgovora između SAD-a, Danske i Grenlanda, koji su započeli sastankom u Vašingtonu nedelju dana pre Davosa. Nemam mandat da pregovaram u ime Danske. Biću veoma uključen u prvi deo rada. U NATO-u znamo kako se razvijaju ciljevi sposobnosti i definisaćemo kapacitete potrebne za odbranu Arktika od veće prisutnosti Rusije i Kine - rekao je Rute.
(Kurir.rs/Večernji.hr/Preneo: V.M.)