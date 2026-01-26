Slušaj vest

U ponedeljak popodne generalni sekretar NATO-a, Mark Rute, bio je gost Evropskog parlamenta, gde je odgovarao na pitanja poslanika.

- Ako iko ovde misli da se Evropa može sama braniti bez pomoći Sjedinjenih Američkih Država, mogu samo reći - samo sanjajte!Ne možete. Ne možemo.Trebamo jedni druge. Kad bi Evropa krenula sama, morali biste da zaboravite na 5% BDP-a izdvajanja za odbranu i razmišljati o 10% BDP-a. Dakle, hej, puno sreće - poručio je Rute na javnom sastanku nadležnih odbora.

Nekoliko pitanja odnosilo se na nedavni sastanak Rutea sa američkim predsednikom Donaldom Trampom prošle nedelje u Davosu, u vezi Grenlanda.