Američka Federalna uprava za avijaciju (FAA) saopštila je da je sedam ljudi poginulo, a jedan član posade preživeo sa teškim povredama kada je privatni poslovni avion "Bombarder čelendžer 600" uleteo u snežnu oluju na Međunarodnom aerodromu u Bangoru u američkoj saveznoj državi Mejn.

Detalji nesreće

Avion sa osam putnika srušio se prilikom poletanja oko 19:45 časova u nedelju, dok je regija Nove Engleske kao i veći deo SAD pogođen velikom zimskom olujom.

Aerodrom, udaljen oko 320 km severno od Bostona, zatvoren je nakon nesreće. Snežne padavine su obimne, kao i u mnogim drugim delovima zemlje. Avion je registrovan na korporaciju koja deli istu adresu u Hjustonu u Teksasu sa advokatskom firmom Advokati Arnold i Itkin.

Istraga FAA i NTSB-a

FAA i Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB)istražuju nesreću. NTSB je naveo da preliminarni podaci pokazuju da se avion srušio prilikom poletanja i doživeo požar nakon udara, ali da neće davati dodatne izjave dok ne stignu istražitelji, što se očekuje za dan ili dva.

NTSB nema ulogu u objavljivanju informacija o žrtvama, te podatke objavljuju lokalne vlasti. Direktor aerodroma, Hoze Savedra, odbio je da komentariše situaciju i on je rekao na konferenciji za novinare u ponedeljak da čeka "smernice i podršku od saveznih partnera".

Snimak iz sobe kontrole letenja

- "A čulo se na audio zapisu kontrole letenja oko 45 sekundi nakon što je avion dobio dozvolu za poletanje. Prve službe stigle su za manje od minut - rekao je Savedra.

Zatvaranje aerodroma

Bangor International Airport nudi direktne letove do gradova poput Orlanda na Floridi, Vašingtona i Šarlote u Severnoj Karolini. Aerodrom je zatvoren odmah nakon nesreće i ostaće zatvoren do srede u podne.

Pad aviona desio se dok je region Nove Engleske kao i veći deo SAD pogođen velikom zimskom olujom, sa snežnim padavinama, kišom i ledom.

Savedra je rekao da su posade aerodroma redovno obučene za ovakve vremenske nepogode i da je njihova intervencija "normalna praksa".

Posledice tokom oluje u SAD

Tokom vikenda, oluja je donela sneg, ledenu kišu u velikom delu istočnog dela SAD, zaustavljajući avio i drumski saobraćaj i ostavljajući stotine hiljada domaćinstava i firmi bez struje na jugoistoku.

Komercijalni vazdušni saobraćaj snažno je pogođen širom SAD - 12.000 letova otkazano u nedelju, 20.000 letova je kasnilo.

Prema flightaware.com, aerodromi u Filadelfiji, Vašingtonu, Baltimoru, Severnoj Karolini, Njujorku i Nju Džerziju bili su među pogođenima.

O avionu "Bombarder čelendžer 600"