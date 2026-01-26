Slušaj vest

Mesto na kojem se situacija dodatno zahuktava, a koje je jedno vreme, tokom prošle nedelje, palo u senku ovih događaja, jeste Iran. Prema poslednjim vestima, u Iranu počinje eskalacija ne samo unutrašnjih nemira, već i sukoba vezanih za odnos prema Americi. Sudeći po reakcijama Irana, situacija je ozbiljna, mada ćemo danas pokušati da sagledamo šta je to što oni zaista mogu da urade.

O svemu ovome i još više, za Kurir televiziju, govorili su Rajko Petrović - naučni saradnik Instituta za evropske studije, Dragan Vujičić - novinar, Aleksandar Pavković - urednik i novinar produkcije "Balkan info" i Vladan Glišić - advokat i analitičar.

"Svaka nacija i kultura mora čuvati svoje bogatstvo

Kako Rajko Petrović tvrdi, za nas je veoma teško da shvatimo šta zapravo znači živeti u državi u kojoj ne postoji podela između svetovne i duhovne vlasti.

- Nema nikakve sumnje da zapadni mediji prenaglašavaju neke stvari koje se dešavaju u Iranu, prvenstveno mislim na broj mrtvih i na broj onih koji protestuju. Ti snimci uvek zavise od toga kako hvatate kadar i mi ovde na Balkanu imamo iskustva u tome kako se izveštava u korist zapadnih medija i centara moći. Međutim ono što je sigurno jeste to da imamo deo iranske populacije koja ne želi više teokratiju. Nama je vrlo teško da pojmimo šta zapravo znači živeti pod jednim takvim sistemom jer nemamo takva iskustva i vrlo je nezamisliva ta vlast za nas koji dolazimo sa evropskog kontinenta i pripadamo široj hrišćanskoj civilizaciji - rekao je Petrović i dodao:

Rajko Petrović - naučni saradnik Instituta za evropske studije Foto: Kurir Televizija

Situacija u Iranu i na Bliskom istoku zategnuta

Petrović je objasnio kako bi povratak Šaha Reze Pahlavija uticao na Iran i njegove stanovnike.

- Smatram da multikulturalizam treba primenjivati na globalnom nivou jer svaka nacija i kultura ima svoje bogatstvo i treba da se očuva. Iranci koji žele da žive takav život ga i žive ali sa druge strane postoji određeni deo populacije koji želi da se vrati vreme Šaha Reze Pahlavija tj. vreme kada je Iran bio daleko otvoreniji zapadnom svetu i ka globalnim tokovima, a pitanje je koliko bi to bilo dobro za Iran. Činjenica je da se u Iranu i na Bliskom istoku situacija dosta zateže jer vidimo da se i Grčka polako uvlači u igru sa svojim željama da proširi svoje teritorijalne vode u sporu sa Turskom.

3 144 stradalih u Iranu

Kako Dragan Vujičić smatra, Iran ne zaslužuje ono što joj se danas dešava bez obzira na to da li se radi o teokratiji.

- To nisu mali brojevi. Savet za ljudska prava Ujedinjenih nacija raspravljao je o tome u Ženevi. Naravno, doneta je osuda, izglasana većinom glasova, dok su pojedine zemlje, poput Kine i Rusije, bile uzdržane ili nisu glasale za osudu. Važno je naglasiti da se sve to dogodilo u Ženevi, a ne u Njujorku. Od ukupnog broja stradalih, 690 osoba bilo je naoružano. To su ljudi koji su koristili oružje protiv režima. To je činjenica i to se dogodilo - rekao je Vujičić.

Dragan Vujičić - novinar Foto: Kurir Televizija

Iran ima puno pravo da živi kako želi

Kako Vujičić tvrdi Izrael je komunicirao sa Putinom i tražio određene garancije i uzdržanost.

- Sukobi su trajali nekoliko dana. U Evropi smo dobijali informacije koje su se mogle donekle pratiti, ali su istovremeno stizali i podaci o više hiljada skupova na kojima su se održavale demonstracije podrške iranskim vlastima. Čak je i „Forbs“ pisao o tome da je u jednom trenutku sve naglo stalo, jer su otkazali satelitski releji. Iz nepoznatih razloga ti sistemi su ugašeni, i zbog toga je pokušaj takozvane revolucije obustavljen. Pre toga je Izrael komunicirao sa Putinom, tražeći određene garancije i uzdržanost. Iran je četrdeset sedam godina pod sankcijama. Ta država ne zaslužuje ono što joj se danas radi bez obzira na to da li se radi o teokratiji. Oni imaju puno pravo da sami odlučuju kako žele da žive. Mi nismo ti koji treba da se mešamo u to da li je neka država teokratija, da li njom upravljaju mule ili neko drugi.

Izrael u vrlo neprijatnoj situaciji

Vladan Glišić je objasnio da je cela ideja Irana bila ubrzana modernizacija i vesternizacija.

- Iran je naziv za zemlju koja se drevno zvala Persija. 1935. godine otac prethodnog Šaha Reze Pahlavija Muhamed Pahvali donosi odluku da se ta zemlja pod nazivom Iran zove Arijevac pod uticajem Trećeg Rajha. Cela ideja Irana je ideja jedne ubrzane modernizacije i vesternizacije, u tom trenutku bili su zaljubljeni u Treći Rajh i u priču o Arijevcima i zbog toga u imberškim rasnim zakonima oni koji se ne smatraju nižom rasom su Iranci odnosno Arijevci, jer su ih nacisti smatrali svojima. Međutim, priča o šiitskom islamu koji je uspeo da organizuje ozbiljan otpor Izraelu preko Hezbolaha i raznih šiitskih policija i u Iraku koje su uspele da dođu u poziciju da je Izrael bio u vrlo neprijatnoj situaciji, to se zvala "osovina otpora" što se tiče Irana, a što se tiče Izraela oni su to zvali "osovina zla" - rekao je Glišić i dodao:

Vladan Glišić - advokat i analitičar Foto: Kurir Televizija

Licemerje Saudijske Arabije i Irana

- Sada su nakon svih ovih akcija uspeli da nanesu dosta udara i da razbiju tu transferzalu šiitskog islama i pokreta odbora izraelskoj okupaciji i islam arapskog sveta. Šiitski islam ima mnogo dublju dimenziju i u religijskom i u svakom drugom smislu, zato je taj paradoks da žene tamo nose hidžab u isto vreme su obrazovane, voze kola i uglavnom sve ono što u Saudijskoj Arabiji nemate. Pre svega, licemerje SAD i političkog Zapada je u tome da se ne bore za prava žena u Saudijskoj Arabiji ali se bora za prava žena u Iranu koje su u mnogo boljem socijalnom položaju.

"Iranci su samo bleda senka onoga što su nekada bili"

Aleksandar Pavković je objasnio da kada je u pitanju Iran treba imati u vidu položaje Rusije zbog blizine i njenog plana da izbije na Indijski okean i Kine zbog njene naftne industrije.

- Iranci su svesni toga šta su sada i šta su nekada bili. Persijsko carstvo sada postoji samo u istoriji, međutim Iranci su pre nekoliko meseci u Teheranu podigli jedan spomenik svom caru Šapuru koje je 240. godine u bici kod Edese porazio Rimsko carstvo pod Valerijanom i to je simbolički predstavljeno kao Šapur koji je na konju a ispod njega na kolenima je rimski car i to predstavlja simboliku Persije odnosno Irana nad, tada, najvećim carstvom na svetu- rekao je Pavković i dodao:

Aleksandar Pavković - urednik i novinar produkcije Balkan info Foto: Kurir Televizija

Simbolika Irana

- Zbog toga uopšte ne treba imati iluzije da će se oni braniti ko god i kako god da ih napadne. Turska je mnogo pomogla Iranu, pogotovo kada je bio onaj dvanaestodnevni rat sa Izraelom. Treba imati u vidu i položaj Rusije i Kine kada je u pitanju Iran, kada je Rusija u pitanju zbog blizine ali i zbog njenog plana da izbije na Indijski okean preko Irana, i Kine zbog njene naftne industrije.

