u toku su hitni prekidi struje

U Kijevuje više od četiri sata na snazi vazdušna uzbuna, saopštila je Ukrajinska ratna avijacija. Uzbuna je povezana sa pretnjom zbog novog talasa napada ruskih bespilotnih letelica.

Ukrajinske snage su prijavile da su ruski dronovi detektovani kako se približavaju Kijevu iz različitih pravaca. Do 18:06 časova, zabeležena je nova grupa UAV-ova koja se kreće prema Kijevu sa juga.

Zbog produžene uzbune, crvena linija metroa u Kijevu je zatvorena za saobraćaj, kako bi se putnici zaštitili od potencijalne opasnosti.

U delovima Kijevske oblastiuvedeni su hitni prekidi napajanja električnom energijom, saopštila je press služba DTEK-a, najveće privatne energetske kompanije u Ukrajini. Hitni prekidi struje odnose se na delove opština Brovari i Borjspil.

DTEKje naglasio da se situacija može promeniti i da će ažuriranja biti objavljena zasebno.

Tokom dana su elektroinženjeri stabilizovali snabdevanje električnom energijom u Kijevskoj oblasti, što je omogućilo povratak na planirane, umesto hitnih, prekida struje. Ipak, situacija je i dalje teška, piše Ukrajinska pravda.