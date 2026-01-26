SNEŽNA APOKALIPSA SEJE SMRT ŠIROM AMERIKE! Raste broj MRTVIH, ljudi zarobljeni u kućama, MILIONI bez struje, TOTALNI kolaps u saobraćaju! (FOTO/VIDEO)
Snažna zimska oluja pogodila je veliki deo Sjedinjenih Američkih Država, usmrtivši najmanje 17 ljudi, dok je stotine hiljada domaćinstava ostalo bez električne energije.
Smrtni slučajevi zabeleženi su u saveznim državama Njujork, Tenesi, Luizijana, Masačusets, Kanzas, Pensilvanija i Teksas. Vlasti upozoravaju da su vremenski uslovi izuzetno opasni i apeluju na građane da ostanu kod kuće.
Prekid saobraćaja i zatvaranje škola
Zbog oluje je otkazano više od 10.000 letova, a mnoge škole i putevi širom zemlje su zatvoreni. Karte snežnih padavina pokazuju da je tokom vikenda sneg zahvatio ogromna područja SAD.
Iako se očekuje slabljenje padavina od ponedeljka, centralni i istočni delovi zemlje i dalje će imati izuzetno niske temperature.
Nacionalna meteorološka služba izdala upozorenja
Nacionalna meteorološka služba SAD-a (NWS) izdala je upozorenja koja se protežu od Teksasa na jugu do Nove Engleske na severoistoku. Oluja je pogodila i Kanadu, gde je u Torontu zabeležena rekordna količina snega, a gradski aerodrom Pirson bio je gotovo paralizovan u nedelju.
Njujork: gradonačelnik upozorava, situacija se popravlja
Gradonačelnik Njujorka, Zohran Mamdani, izjavio je da je "najgore prošlo", ali je naglasio da opasnost još nije potpuno nestala, posebno za beskućnike.
- To što je oluja prošla, ne znači da je prošla i opasnost po beskućnike u Njujorku. Ovo je napor u kojem učestvuju svi - rekao je Mamdani.
Na snazi je i dalje upozorenje o opasnim uslovima za putovanja, a građani se pozivaju da izbegavaju saobraćajnice koliko god je moguće.
Grad se postepeno vraća u funkciju, a cilj je da se stanje normalizuje već narednog dana, iako će velike količine snega još neko vreme ostati na ulicama.
Sneg i javni prevoz
U nekim četvrtima Njujorka zabeleženo je gotovo 30 centimetara snega. Gradske službe radile su do kasno u noć kako bi očistile trotoare. Javni prevoz uglavnom funkcioniše prema rasporedu, ali sa čestim kašnjenjima.
Gradonačelnik je građanima savetovao da ostanu kod kuće, odmore se i, u šaljivom tonu, pročitaju roman "Heated Rivalry", popularnu kanadsku LGBTQ+ hokejašku romansu autora Rejčel Rejd, koja je trenutno veoma gledana na američkim streaming platformama.
Vlasti apeluju na oprez i solidarnost
Vlasti nastavljaju da prate stanje i upozoravaju da oprez i solidarnost i dalje ostaju ključni dok se zemlja oporavlja od jedne od najsnažnijih zimskih oluja ove sezone.