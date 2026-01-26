Slušaj vest

Snažna zimska oluja pogodila je veliki deo Sjedinjenih Američkih Država, usmrtivši najmanje 17 ljudi, dok je stotine hiljada domaćinstava ostalo bez električne energije.

Smrtni slučajevi zabeleženi su u saveznim državama Njujork, Tenesi, Luizijana, Masačusets, Kanzas, Pensilvanija i Teksas. Vlasti upozoravaju da su vremenski uslovi izuzetno opasni i apeluju na građane da ostanu kod kuće.

Prekid saobraćaja i zatvaranje škola

Zbog oluje je otkazano više od 10.000 letova, a mnoge škole i putevi širom zemlje su zatvoreni. Karte snežnih padavina pokazuju da je tokom vikenda sneg zahvatio ogromna područja SAD.

Iako se očekuje slabljenje padavina od ponedeljka, centralni i istočni delovi zemlje i dalje će imati izuzetno niske temperature.

1/5 Vidi galeriju Sneg i zimska oluja u Vašingtonu, zgrada američkog Kongresa Foto: JIM LO SCALZO/EPA

Nacionalna meteorološka služba izdala upozorenja

Nacionalna meteorološka služba SAD-a (NWS) izdala je upozorenja koja se protežu od Teksasa na jugu do Nove Engleske na severoistoku. Oluja je pogodila i Kanadu, gde je u Torontu zabeležena rekordna količina snega, a gradski aerodrom Pirson bio je gotovo paralizovan u nedelju.

1/15 Vidi galeriju Zimska oluja zahvatila centralni i istočni deo SAD Foto: JIM LO SCALZO/EPA, ERIK S. LESSER/EPA

Njujork: gradonačelnik upozorava, situacija se popravlja

Gradonačelnik Njujorka, Zohran Mamdani, izjavio je da je "najgore prošlo", ali je naglasio da opasnost još nije potpuno nestala, posebno za beskućnike.

- To što je oluja prošla, ne znači da je prošla i opasnost po beskućnike u Njujorku. Ovo je napor u kojem učestvuju svi - rekao je Mamdani.

Na snazi je i dalje upozorenje o opasnim uslovima za putovanja, a građani se pozivaju da izbegavaju saobraćajnice koliko god je moguće.

Grad se postepeno vraća u funkciju, a cilj je da se stanje normalizuje već narednog dana, iako će velike količine snega još neko vreme ostati na ulicama.

1/23 Vidi galeriju Zohran Mamdani, kandidat Demokratske partije za gradonačelnika Njujorka Foto: Heather Khalifa/FR172147 AP, Julia Demaree Nikhinson/AP, Seth Wenig/AP

Sneg i javni prevoz

U nekim četvrtima Njujorka zabeleženo je gotovo 30 centimetara snega. Gradske službe radile su do kasno u noć kako bi očistile trotoare. Javni prevoz uglavnom funkcioniše prema rasporedu, ali sa čestim kašnjenjima.

Gradonačelnik je građanima savetovao da ostanu kod kuće, odmore se i, u šaljivom tonu, pročitaju roman "Heated Rivalry", popularnu kanadsku LGBTQ+ hokejašku romansu autora Rejčel Rejd, koja je trenutno veoma gledana na američkim streaming platformama.

1/23 Vidi galeriju Velika snežna oluja zahvatila je dobar deo SAD i Kanade Foto: OLGA FEDOROVA/EPA

Vlasti apeluju na oprez i solidarnost