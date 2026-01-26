IZGRADNJA ZGRADE OD 10 SPRATOVA ZA MANJE OD 29 SATI? Blokovi se uklapaju kao LEGO kocke, a ekstremna brzina gradnje oduzima dah! Pogledajte SPEKTAKL! (VIDEO)
Kina je ponovo privukla pažnju sveta svojim izuzetnim građevinskim poduhvatom. Video koji kruži društvenim mrežama prikazuje zgradu od 10 spratova koja je podignuta za svega 28 sati i 45 minuta zahvaljujući prefabrikovanim modulima koje podižu kranovi.
Scena podseća na video igru: blokovi se uklapaju kao LEGO kocke, a radnici sinhronizuju pokrete kao u preciznoj industrijskoj koreografiji, dok štoperica ne ostavlja mesta za improvizaciju.
Iza ovog rekorda stoji jednostavna, ali radikalna ideja — što veći deo posla prebaciti iz gradilišta u fabriku.
U kontrolisanom okruženju fabrike, proizvode se strukturni moduli i završni elementi, proverava svaka tolerancija i sve se organizuje tako da montaža na gradilištu bude brza, predvidiva i sigurna. Reč je o industrijalizaciji građevinarstva, a ne o čaroliji.
Sistem koji se koristi pripisuje se Broad Group-u, a u prezentacijama kompanije kombinuju se demonstracije uživo i simulacije. Njihove jedinice se mehanički fiksiraju i podižu kranovima, omogućavajući veliku brzinu bez gubitka preciznosti. Ipak, ideja da se moduli betona "uklapaju kao LEGO" i da mogu da preskoče proces sušenja nije potvrđena iz dostupnih izvora.
Gradilište kao kontrolisana zona montaže
Čak i kod prefabrikovanih sistema postoje inspekcije, dorade i procesi lečenja betona koji garantuju stabilnost i sigurnost.
Ova vrsta brze gradnje ne pojavljuje se preko noći.
Iza 28 sati montaže stoje nedelje dizajna, proizvodnje, logistike i planiranja podizanja. Prefabrikacija omogućava da gradilište prestane da bude otvorena radionica i postane kontrolisana zona montaže, smanjujući uticaj vremenskih uslova i mogućnost grešaka. Svaki težak modul zahteva precizno planirane rute, specijalizovanu mašineriju i sinhronizovane timove, jer najmanje pomeranje može kompromitovati zaptivanje, akustiku i funkcionalnost.
Ovakva filozofija nije nova
Tokom pandemije Kovida-19, u Vuhanu su u rekordnom roku podignute bolnice za vanredne situacije, koristeći modularizaciju, paralelni dizajn i digitalnu koordinaciju. To pokazuje da je ekstremna brzina gradnje moguća, ali uvek uz logistiku, planiranje i industrijsku kontrolu, a ne samo snagom radnika ili senzacionalističkim naslovima.
Na kraju, postignuće kineske kompanije impresionira svojom efikasnošću, ali i podseća da ultra-brza gradnja zavisi više od standardizacije i pripreme nego od samog materijala. Ovaj poduhvat predstavlja primer industrijske modularizacije koji se može replicirati, ali uz precizno planiranje i oprez.
Kurir.rs/Blic, Vandal Elespanol