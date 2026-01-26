Slušaj vest

Kina je ponovo privukla pažnju sveta svojim izuzetnim građevinskim poduhvatom. Video koji kruži društvenim mrežama prikazuje zgradu od 10 spratova koja je podignuta za svega 28 sati i 45 minuta zahvaljujući prefabrikovanim modulima koje podižu kranovi.

Scena podseća na video igru: blokovi se uklapaju kao LEGO kocke, a radnici sinhronizuju pokrete kao u preciznoj industrijskoj koreografiji, dok štoperica ne ostavlja mesta za improvizaciju.

Iza ovog rekorda stoji jednostavna, ali radikalna ideja — što veći deo posla prebaciti iz gradilišta u fabriku.

U kontrolisanom okruženju fabrike, proizvode se strukturni moduli i završni elementi, proverava svaka tolerancija i sve se organizuje tako da montaža na gradilištu bude brza, predvidiva i sigurna. Reč je o industrijalizaciji građevinarstva, a ne o čaroliji.

Sistem koji se koristi pripisuje se Broad Group-u, a u prezentacijama kompanije kombinuju se demonstracije uživo i simulacije. Njihove jedinice se mehanički fiksiraju i podižu kranovima, omogućavajući veliku brzinu bez gubitka preciznosti. Ipak, ideja da se moduli betona "uklapaju kao LEGO" i da mogu da preskoče proces sušenja nije potvrđena iz dostupnih izvora.

Gradilište kao kontrolisana zona montaže

Čak i kod prefabrikovanih sistema postoje inspekcije, dorade i procesi lečenja betona koji garantuju stabilnost i sigurnost.

Ova vrsta brze gradnje ne pojavljuje se preko noći.

Iza 28 sati montaže stoje nedelje dizajna, proizvodnje, logistike i planiranja podizanja. Prefabrikacija omogućava da gradilište prestane da bude otvorena radionica i postane kontrolisana zona montaže, smanjujući uticaj vremenskih uslova i mogućnost grešaka. Svaki težak modul zahteva precizno planirane rute, specijalizovanu mašineriju i sinhronizovane timove, jer najmanje pomeranje može kompromitovati zaptivanje, akustiku i funkcionalnost.

Ovakva filozofija nije nova

Tokom pandemije Kovida-19, u Vuhanu su u rekordnom roku podignute bolnice za vanredne situacije, koristeći modularizaciju, paralelni dizajn i digitalnu koordinaciju. To pokazuje da je ekstremna brzina gradnje moguća, ali uvek uz logistiku, planiranje i industrijsku kontrolu, a ne samo snagom radnika ili senzacionalističkim naslovima.

Na kraju, postignuće kineske kompanije impresionira svojom efikasnošću, ali i podseća da ultra-brza gradnja zavisi više od standardizacije i pripreme nego od samog materijala. Ovaj poduhvat predstavlja primer industrijske modularizacije koji se može replicirati, ali uz precizno planiranje i oprez.