Britanska državljanka Viktorija Hart (33) pronađena je mrtva u subotu u svom domu u andaluzijskomgradu Alhaurin el Grande, a sumnja se da ju je nasmrt izbo bivši partner.

Par je bio razdvojen i imao je troje dece - 11-godišnjeg sina i dve sedmogodišnje bliznakinje. Nakon što je pronađeno telo Hart, njen bivši partner se sam predao u zatvor Alhaurin de la Tore, izveštavaju lokalni mediji.

Španska Civilna garda potvrdila je za britanski "Independent" da istražuje slučaj nasilja, do kojeg je došlo nešto pre podneva u provinciji Malaga. Hitne službe su pozvane na mesto događaja u 11:40 sati, gde su zatekle ženu sa ranama na vratu.

Lekari su kasnije mogli samo da konstatuju smrt.

Viktorija Hart Foto: X/Printscreen

Slučaj ocenjen kao "niskorizičan"

Prema pisanju lista El Mundo, bivši partner je imao zabranu pristupa Hart, a slučaj je bio registrovan u VioGenu, španskom policijskom sistemu za procenu rizika od rodno motivisanog nasilja. Ipak, policija je slučaj ocenila kao niskorizičan.

- Nakon ubistva, deca su istrčala u zajednički vrt zgrade, a unuk je pozvao baku i rekao da je "tata ubio mamu" - opisao je užas jedan od komšija iz zgrade.

Grad proglasio dan žalosti

Lokalno gradsko veće osudilo je zločin, nazvavši ga "činom rodnog nasilja", i proglasilo dan žalosti.

- Izražavamo najdublje saučešće i podršku porodici i bližnjima žrtve. Najoštrije osuđujemo ovaj čin rodno motivisanog nasilja, društvenu pošast koja teško krši ljudska prava i koju moramo iskoreniti zajedničkim naporima čitavog društva - navodi se u saopštenju.

Gradonačelnik Antoni Bermudez proglasio je zvanični dan žalosti "u znak poštovanja i solidarnosti".

Prijatelji i kolege se opraštaju

Brojni prijatelji i poznanici oprostili su se od ubijene žene. Ana Krajč, stanovnica grada, izjavila je za "Špansko oko":

- Viktorija je imala najčistije srce, a jedini cilj joj je bio da svojoj deci obezbedi najbolji mogući život. Naporno je radila kako bi im to omogućila, prisustvujući svim njihovim aktivnostima. Porodične veze su joj bile izuzetno važne.

"Halo, SpaSalon", gde je Hart radila kao frizerka, izrazio je saučešće:

- Naše misli, molitve, ljubav i snaga večeras su uz porodicu i predivnu decu Viktorije Hart. Mlada majka i naša koleginica brutalno je oduzeta od nas. Oduzet joj je život, a životi njene dece i porodice zauvek su promenjeni.

Reakcija britanskih vlasti

Portparol britanskog Ministarstva spoljnih poslova izjavio je za "Independent":