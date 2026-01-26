Slušaj vest

Godine 2024. ubijeni medicinski tehničar Aleks Preti odao je počast jednom od svojih pacijenata - ratnom veteranu - u trenutku koji se sada masovno deli na društvenim mrežama, nakon njegove kontroverzne smrti.

"Pročitao je poslednji pozdrav mom ocu"

- Pročitao je poslednji pozdrav mom ocu u bolnici za veterane nakon što je preminuo. Nikada nisam želeo da podelim ovaj snimak, ali njegov govor je zaista na mestu - napisao je sin preminulog muškarca i ratnog veterana na društvenim mrežama.

Ko je bio Aleks Preti?

Aleks Preti (37) je radio kao medicinski tehničar na odeljenju intenzivne nege u Vojnomedicinskom centru u Mineapolisu. U subotu, 24. januara, ubijen je od strane federalnih službenika tokom operacije sprovođenja zakona protiv imigranata, što je deo oštrijih mera koje su izazvale proteste i nemire šđirom Amerike, a posebno u Mineapolisu.

Aleks Džefri Preti

Emotivni govor o slobodi

Govoreći o svom pacijentu, Terensu Liju Randolfu, koji je preminuo 10. decembra 2024. godine, Preti je rekao:

- Danas se podsećamo da sloboda nije besplatna. Moramo na njoj da radimo, da je negujemo, štitimo i čak da se za nju žrtvujemo.

Prema čitulji, Randolf je bio "voljeni suprug, otac, deda i prijatelj", a preminuo je u 77. godini.

Snimak koji je ponovo izašao u javnost

Snimak na kojem Preti stoji pored bolničkog kreveta i čita poslednji vojni pozdrav objavljen je ponovo nakon njegove smrti. Snimak je podelio korisnik koji se predstavio kao Randolfov sin, Mek, navodeći da je Preti bio medicinski tehničar njegovog oca na intenzivnoj nezi.

"Da nikada ne zaboravimo one koji su služili domovini"

- Da nikada ne zaboravimo našu braću i sestre koji su služili domovini kako bismo mi mogli da uživamo u daru slobode - rekao je Preti.

Nakon toga sledi trenutak tišine, a potom se bolnički krevet sa telom preminulog pacijenta odvozi dalje.

Više verzija Pretijeve smrti

Postoji više verzija događaja koji su doveli do Pretijeve smrti. Zvaničnici Ministarstva unutrašnje bezbednosti opisali su ga kao naoružanog provokatora, navodeći da je ubijen u "odbrambenoj pucnjavi".

Međutim, snimci sa lica mesta, prema navodima porodice i svedoka, protivreče toj verziji, jer se vidi da je Preti u trenutku napada držao mobilni telefon, a ne oružje.

Iako je imao pištolj kod sebe, navodi se da ga nije držao u ruci i da je bio legalno ovlašćen za nošenje oružja.

Oštra reakcija porodice

- Odvratne laži koje administracija iznosi o našem sinu su nedopustive i sramne - saopštila je njegova porodica.

- Aleks očigledno nije držao pištolj kada je napadnut. U desnoj ruci je imao telefon, a levu je podigao iznad glave pokušavajući da zaštiti ženu koju su agenti ICE-a upravo oborili na zemlju, dok je bio poprskan sprejem - navodi se u saopštenju.

