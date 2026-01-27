Slušaj vest

Analitičari upozoravaju da je rat u Ukrajini pretvorio Arktiku sledeći veliki ispit za NATO, gde bi besposadne tehnologije, hibridne sabotaže i slabljenje satelitskih signala mogli da odluče ravnotežu snaga.

Decenijama je Arktik bio najtiši bok Alijanse, zaštićen ekstremnom hladnoćom i neprobojnim ledom. Međutim, kako se Rusijasve više oslanja na hibridno ratovanje i besposadne sisteme, krajnji sever postaje "uskraćeno okruženje" koje NATO trenutno nije sposoban ni da vidi, a kamoli da brani.

Mark Rute i Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP

Arktik više nije sporedno pitanje

Na brifingu za medije Centra za evropsku političku analizu (CEPA) u Vašingtonu, vojni analitičari opisali su Arktik kao region koji je duboko promenjen ruskom invazijom na Ukrajinu i rastućom ulogom besposadnih sistema u savremenom ratovanju.

- Arktički region više nije nešto o čemu se razmišlja usput - rekao je penzionisani general-major Gordon "Skip" Dejvis mlađi.

- Odvraćanje i odbrana sada zavise od stalne situacione svesti, integrisanih sposobnosti i infrastrukture otpora. Drugim rečima, ako NATO ne vidi šta se dešava na krajnjem severu, ne može to ni da spreči - rekao je general.

Nemačka vojska napušta Grenland Foto: Alessandro RAMPAZZO / AFP / Profimedia

Dronovi kao novi ledolomci

Centralna poruka panela bila je jasna - ljudi više ne mogu sami da patroliraju Arktikom.

Besposadni sistemi - u vazduhu, na površini i ispod mora - postaju neophodni za nadzor ogromnih i neprijateljskih prostora. Federiko Borsari, jedan od autora izveštaja, rekao je da oni nisu samo dopuna, već "suštinski element" arktičkog odvraćanja.

Arktik Foto: Profimedia / Michael Nolan / SplashdownDirect

Njihova najveća vrednost je nadzor onoga što ljudi ne mogu da vide. Od podmorskih kablova i gasovoda, do naftnih platformi i satelitskih zemaljskih stanica, dronovi sve češće čuvaju ključne arterije transatlantske ekonomije.

Nedavni sumnjivi prekidi kablova u Baltičkom moru dodatno su pojačali zabrinutost.

- Cilj je da se uskrati mogućnost poricanja - rekla je Mina Olander, nordijska bezbednosna analitičarka.

- Hibridno ratovanje funkcioniše najbolje kada niko ne može da dokaže ko je šta uradio - ističe ona.

Ledena zavesa Foto: Wikipedia/Wofratz, Profimedia, U.S. Space Force photo by Paul Honnick

Hladnoća ubija baterije i planove

Panelisti su upozorili da Arktik ostaje nemilosrdni protivnik. Baterije se prazne za nekoliko minuta. Motori se smrzavaju. GPS signali slabe ili se ometaju, a u regionu gde zima donosi mesece tame i gde je leto neprekidno svetlo, čak i skrivanje postaje izazov.

- Na Arktiku je klima pravi neprijatelj. Svaki protivnik je problem svega 50 minuta dnevno - rekao je Jan Kalberg, bivši švedski oficir.

To primorava NATO da iznova osmisli novu tehnologiju - grejanje baterija, bolje navigacione sisteme, inercijalno navođenje, pa čak i povratak klasičnim mapama i kompasima.

Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Senka rata u Ukrajini nadvila se nad ledom severa

Rat u Ukrajini nadvio se nad gotovo svakim odgovorom. Kalberg je ocenio da su veliki ruski gubici smanjili rizik od skorije kopnene invazije na Arktiku, ali nisu umanjili spremnost Moskve na destabilizaciju.

Veća pretnja, istakli su analitičari, sada dolazi sa mora i iz hibridne sfere - sabotaže kablova, gasovoda i komunikacionih pravaca koji povezuju Evropu i Severnu Ameriku.

Arktik Foto: Profimedia

- Irska nema mornaricu - primetio je Kalberg, naglašavajući da su Arktik i severni Atlantik puni sličnih "mekih meta". U toj viziji, dronovi nisu tu prvenstveno da napadaju, već da rano otkriju pretnju i omoguće reakciju brodova, aviona i raketnih sistema.

- Kinetičke uloge postoje, ali su sporedne - rekao je Dejvis.

Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Pravi problem NATO-a je integracija, a ne tehnologija

Možda najjača kritika nije bila usmerena na tehnologiju, već na birokratiju. NATO ne oskudeva u dronovima, satelitima ili senzorima. Ono što nedostaje jeste njihova potpuna integracija.

- Izazov nije u izmišljanju nove tehnologije. Izazov je u integraciji i skaliranju onoga što već postoji - rekao je Dejvis.

Vladimir Putin na Arktiku Foto: Profimedia

Bez zajedničkih standarda, koordinisane nabavke i interoperabilnih komandnih sistema, NATO rizikuje da razvije desetine nekompatabilnih flota dronova - brzih, skupih i strateški rascepkanih.

Najbrže rešenje, prema analitičarima, jeste multinacionalna nabavka - zajednička kupovina, testiranje i direktno povezivanje sistema sa NATO komandnom strukturom.

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i generalnog sekretara NATO Marka Rutea na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu Foto: Evan Vucci/AP

Tanka linija suvereniteta na ledu

Uprkos pričama o mrežama i senzorima, panel se stalno vraćao na jednu staru istinu - suverenitet i dalje zahteva ljude na terenu.

Male patrole na Grenlandu, u severnoj Kanadii Skandinavijii dalje "označavaju mapu", rekao je Kalberg - čak i ako dronovi sada proširuju njihov vidokrug stotinama kilometara.

Ruska baza na Arktiku Foto: Profimedia

To je važno jer, kako su upozorili govornici, Rusija i Kina ne testiraju granice vojskama, već narativima - tiho proveravajući da li se delovi Arktika mogu tretirati kao ničija zemlja.

- Promenite činjenice na terenu i promenićete priču - rekao je Kalberg.

Protest na Grenlandu. Stanovništvo ostrva protestuje protiv Trampove odluke da prisvoji i anektira ostrvo i da ga istrgne iz ruku Danske. Foto: Evgeniy Maloletka/AP

Budućnost NATO-a piše se u ledu

U eri u kojoj se ratovi vode algoritmima i kablovima jednako kao i vojnicima, sledeći veliki test odvraćanja NATO-a možda neće doći u Kijevu ili na Baltiku - već na mestu gde hladnoća ubija baterije, tišina skriva sabotažu, a budućnost saveza se ispisuje u ledu.

Na kraju, najveća odbrana Arktika - njegova surova klima - postaje i najveća prepreka NATO-u.