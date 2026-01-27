NATO SE SPREMA ZA NOVI FRONT! Kontrolisanje Arktika biće OGROMAN izazov za Alijansu, a kamoli rat s Rusijom ili Kinom na VEČNOM LEDU i debelom minusu!
Analitičari upozoravaju da je rat u Ukrajini pretvorio Arktiku sledeći veliki ispit za NATO, gde bi besposadne tehnologije, hibridne sabotaže i slabljenje satelitskih signala mogli da odluče ravnotežu snaga.
Decenijama je Arktik bio najtiši bok Alijanse, zaštićen ekstremnom hladnoćom i neprobojnim ledom. Međutim, kako se Rusijasve više oslanja na hibridno ratovanje i besposadne sisteme, krajnji sever postaje "uskraćeno okruženje" koje NATO trenutno nije sposoban ni da vidi, a kamoli da brani.
Arktik više nije sporedno pitanje
Na brifingu za medije Centra za evropsku političku analizu (CEPA) u Vašingtonu, vojni analitičari opisali su Arktik kao region koji je duboko promenjen ruskom invazijom na Ukrajinu i rastućom ulogom besposadnih sistema u savremenom ratovanju.
- Arktički region više nije nešto o čemu se razmišlja usput - rekao je penzionisani general-major Gordon "Skip" Dejvis mlađi.
- Odvraćanje i odbrana sada zavise od stalne situacione svesti, integrisanih sposobnosti i infrastrukture otpora. Drugim rečima, ako NATO ne vidi šta se dešava na krajnjem severu, ne može to ni da spreči - rekao je general.
Dronovi kao novi ledolomci
Centralna poruka panela bila je jasna - ljudi više ne mogu sami da patroliraju Arktikom.
Besposadni sistemi - u vazduhu, na površini i ispod mora - postaju neophodni za nadzor ogromnih i neprijateljskih prostora. Federiko Borsari, jedan od autora izveštaja, rekao je da oni nisu samo dopuna, već "suštinski element" arktičkog odvraćanja.
Njihova najveća vrednost je nadzor onoga što ljudi ne mogu da vide. Od podmorskih kablova i gasovoda, do naftnih platformi i satelitskih zemaljskih stanica, dronovi sve češće čuvaju ključne arterije transatlantske ekonomije.
Nedavni sumnjivi prekidi kablova u Baltičkom moru dodatno su pojačali zabrinutost.
- Cilj je da se uskrati mogućnost poricanja - rekla je Mina Olander, nordijska bezbednosna analitičarka.
- Hibridno ratovanje funkcioniše najbolje kada niko ne može da dokaže ko je šta uradio - ističe ona.
Hladnoća ubija baterije i planove
Panelisti su upozorili da Arktik ostaje nemilosrdni protivnik. Baterije se prazne za nekoliko minuta. Motori se smrzavaju. GPS signali slabe ili se ometaju, a u regionu gde zima donosi mesece tame i gde je leto neprekidno svetlo, čak i skrivanje postaje izazov.
- Na Arktiku je klima pravi neprijatelj. Svaki protivnik je problem svega 50 minuta dnevno - rekao je Jan Kalberg, bivši švedski oficir.
To primorava NATO da iznova osmisli novu tehnologiju - grejanje baterija, bolje navigacione sisteme, inercijalno navođenje, pa čak i povratak klasičnim mapama i kompasima.
Senka rata u Ukrajini nadvila se nad ledom severa
Rat u Ukrajini nadvio se nad gotovo svakim odgovorom. Kalberg je ocenio da su veliki ruski gubici smanjili rizik od skorije kopnene invazije na Arktiku, ali nisu umanjili spremnost Moskve na destabilizaciju.
Veća pretnja, istakli su analitičari, sada dolazi sa mora i iz hibridne sfere - sabotaže kablova, gasovoda i komunikacionih pravaca koji povezuju Evropu i Severnu Ameriku.
- Irska nema mornaricu - primetio je Kalberg, naglašavajući da su Arktik i severni Atlantik puni sličnih "mekih meta". U toj viziji, dronovi nisu tu prvenstveno da napadaju, već da rano otkriju pretnju i omoguće reakciju brodova, aviona i raketnih sistema.
- Kinetičke uloge postoje, ali su sporedne - rekao je Dejvis.
Pravi problem NATO-a je integracija, a ne tehnologija
Možda najjača kritika nije bila usmerena na tehnologiju, već na birokratiju. NATO ne oskudeva u dronovima, satelitima ili senzorima. Ono što nedostaje jeste njihova potpuna integracija.
- Izazov nije u izmišljanju nove tehnologije. Izazov je u integraciji i skaliranju onoga što već postoji - rekao je Dejvis.
Bez zajedničkih standarda, koordinisane nabavke i interoperabilnih komandnih sistema, NATO rizikuje da razvije desetine nekompatabilnih flota dronova - brzih, skupih i strateški rascepkanih.
Najbrže rešenje, prema analitičarima, jeste multinacionalna nabavka - zajednička kupovina, testiranje i direktno povezivanje sistema sa NATO komandnom strukturom.
Tanka linija suvereniteta na ledu
Uprkos pričama o mrežama i senzorima, panel se stalno vraćao na jednu staru istinu - suverenitet i dalje zahteva ljude na terenu.
Male patrole na Grenlandu, u severnoj Kanadii Skandinavijii dalje "označavaju mapu", rekao je Kalberg - čak i ako dronovi sada proširuju njihov vidokrug stotinama kilometara.
To je važno jer, kako su upozorili govornici, Rusija i Kina ne testiraju granice vojskama, već narativima - tiho proveravajući da li se delovi Arktika mogu tretirati kao ničija zemlja.
- Promenite činjenice na terenu i promenićete priču - rekao je Kalberg.
Budućnost NATO-a piše se u ledu
U eri u kojoj se ratovi vode algoritmima i kablovima jednako kao i vojnicima, sledeći veliki test odvraćanja NATO-a možda neće doći u Kijevu ili na Baltiku - već na mestu gde hladnoća ubija baterije, tišina skriva sabotažu, a budućnost saveza se ispisuje u ledu.
Na kraju, najveća odbrana Arktika - njegova surova klima - postaje i najveća prepreka NATO-u.
Kako Rusija i Kina pokušavaju da preoblikuju pravila na severu, Alijansa otkriva da njena bezbednost sve manje zavisi od tenkova, a sve više od toga da li njeni algoritmi mogu da rade na minus 40 stepeni.