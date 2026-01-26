Slušaj vest

Raskošna zabava koju je početkom meseca u francuskom skijalištu Kurševelza ruske glumce, modele i influensere organizovao jedan modni lanac izazvala je talas ogorčenja u Rusiji, gde je jaz između bogatih i siromašnih sve izraženiji.

Milioni rubalja za šampanjac i gala večere

Na četvorodnevnoj proslavi 25. godišnjice luksuznog ruskog brenda "Randevu" nije se štedelo - šampanjac je tekao u potocima, služene su kamenice, a gosti su plesali po stolovima. Procene govore da je potrošeno oko 30 miliona rubalja (oko 336.000 evra), dok je samo jedna večera navodno koštala milion rubalja (oko 11.000 evra), piše "Tajms".

Poznati gosti i objave s luksuznih lokacija

Među zvanicama su bile i Ksenija Sobčak (44), televizijska zvezda i medijska preduzetnica, poznata kao kumče Vladimira Putina, kao i mlada glumica Elizaveta Bazikina (25). One su na društvenim mrežama objavljivale fotografije iz luksuznih restorana.

- Prelep pogled, ukusna hrana, estetika u svakom detalju - napisala je Bazikina, uz šalu da je tokom skijanja povredila kuk.

Influenseri, supermodeli i crveni tepih na snegu

Na putovanje su pozvani brojni poznati - influenserka Oksana Samojlova (37), koju na Instagramu prati 17 miliona ljudi, supermodel Lena Perminova (38) sa svojim dečkom, ukrajinskim modelom Tarasom Romanovim (29), kao i stilista slavnih i voditelj ruskog Prvog kanala Aleksandar Rogov (44).

Danju su pozirali na snežnim padinama, skijali se i vozili snoubord, dok su uveče prisustvovali gala večerama s crvenim tepihom postavljenim direktno na sneg.

Zabave su se održavale na poznatim lokacijama poput bara La Folie Douce i restorana morskih plodova Chalet de l'Écailler. Prema pisanju proruskog medija Cargrad TV, gosti su boravili u hotelu gde noćenje košta od 8.600 evra.

Talas besa u Rusiji: "Dok vojnici ginu, oni se provode"

Reakcije u Rusiji bile su brze i oštre, tim pre što je i sam Vladimir Putin ranije kritikovao poznate ličnosti zbog zabava tokom rata, smatrajući da se time omalovažava žrtva ruskih vojnika.

Navodi se da su gosti koristili privatne helikopterske letove, pili šampanjac Veuve Clicquot po ceni od 650 evra po boci, dok su obroci u La Folie Douce koštali i do 1.130 evra po osobi.

"Ovo je glasno: 'Je*ite se!'"

- Ovo nije samo marketinška glupost. Ovo je glasno "Je*ite se!" - poručila je komentatorka Božena Rinska. Dodala je da je Kurševel, koji je i pre rata bio omiljen među ruskom elitom, sada postao simbol zaobilaženja sankcija i demonstracije privilegija.

PR stručnjakinja Milena Dorohina rekla je da Ruse posebno iritira "razmetljivi luksuz u trenutku kada traje rat". Prema njenim rečima, kampanja je "uspela da razbesni i one koji podržavaju rat i one koji mu se protive".

Proratni kanali i političari traže bojkot

Proratni Z-kanali preplavljeni su besnim komentarima, dok je televizija REN TV citirala producenta Sergeja Dvorcova:

- Dok se naši momci bore i daju živote, naše zvezde se zabavljaju i žive u luksuzu u vreme kuge.

Pojavili su se i snimci na kojima se navodno vojnici iz Ukrajine obraćaju zvezdama porukama besa:

- Vi se razmećete stilom dok mi prolivamo krv.

Pozivi na sankcije i zaplenu imovine

Poslanik Državne dume Vitalij Milonov uporedio je zabavu s "đavoljim poslom" i pozvao na bojkot brenda "Randevu". Negodovanje je stiglo i od zaposlenih i kupaca kompanije, koji tvrde da im se smanjuju bonusi dok rukovodstvo troši milione u inostranstvu.

- Odvratno! Bolje da su poslali novac momcima na front - glasio je jedan komentar.

Kompanija se brani: "Radimo to i u Rusiji"

Direktorka marketinga "Randevua" Alina Mijeva branila je promotivno putovanje, potvrdivši da je uključivalo privatne letove u Pariz i Ženevu, uprkos zapadnim sankcijama.