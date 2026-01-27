Slušaj vest

Novi video snimci koji dolaze iz Irana, a koji su prema navodima BBC autentični, prikazuju leševe nagomilane u mrtvačnici bolnice, snajperiste postavljene na zgradama i uništavanje nadzornih kamera, nakon gušenja velikih protesta u toj zemlji ranije ovog meseca.

BBC verifaj je pratio širenje protesta širom Irana od njihovog izbijanja krajem decembra, ali gotovo potpuni prekid interneta koji su vlasti u Teheranu nametnule izuzetno je otežao dokumentovanje razmera obračuna vlasti sa demonstrantima u kojem je zabeležen veliki broj mrtvih.

Oprečni podaci o broju ubijenih

Novinska agencija aktivista za ljudska prava (Human Rights Activists News Agency - HRANA), sa sedištem u SAD, objavila je da je potvrđeno ubistvo skoro 6.000 ljudi, uključujući 5.633 demonstranta, od početka nemira krajem decembra.

Ona navodi da trenutno istražuje još 17.000 prijavljenih smrtnih slučajeva koji su joj zbog gašenja interneta u Iranu registrovani nakon skoro tri nedelje.

Iranska organizacija za ljudska prava (IHR), sa sedištem u Norveškoj, upozorila je da bi konačan broj žrtava mogao da pređe 25.000 ubijenih.

Iranske vlasti su prošle nedelje saopštile da je ubijeno više od 3.100 ljudi, većinom pripadnika snaga bezbednosti ili slučajnih prolaznika koje su napali "izgrednici".

Najsmrtonosnije noći 8. i 9. januara

Najnoviji video snimci koji su se pojavili iz Irana snimljeni su, kako se smatra, 8. i 9. januara, kada su hiljade ljudi izašle na ulice nakon poziva na proteste koje je uputio Reza Pahlavi, prognanog sina pokojnog iranskog šaha.

Smatra se da su to bile najsmrtonosnije noći za demonstrante, a novisnimci pokazuju kako su iranske snage bezbednosti nasilno obračunavale sa demonstrantima.

Više snimaka koje su analizirali BBC Verifaj i persijska redakcija britanskog medijskog servisa prikazuju tela nagomilana u mrtvačnici u bolnici Tehranpars u istočnom delu Teherana.

Iz BBC navodi da su proverili lokaciju upoređujući unutrašnjost bolnice na snimku sa drugim javno dostupnim fotografijama i video snimcima zgrade i izbrojali najmanje 31 telo u samo jednom klipu.

Drugi snimak prikazuje sedam vreća za tela položenih na zemlju ispred ulaza u bolnicu.

U trećem klipu se vide stotine ljudi kako protestuju na autoputu u zapadnom Teheranu pre nego što se čuje više pucnjeva i ljudi počnu da vrište.

Demonstranti uništavali nadzorne kamere

Viđeni su i demonstranti kako pokušavaju da unište infrastrukturu za nadzor onesposobljavanjem CCTV kamera.

Snimci u čiju autentičnost je uveren BBC prikazuju jednu osobu u glavnom gradu kako se penje na stub i nekoliko puta udara u kameru za nadzor pokušavajući da je onesposobi.

Ogromna gomila demonstranata se vidi na zemlji i navija.

BBC navodi da je pratio širenje antivladinih protesta na 71 grad u Iranu, iako je pravi broj područja gde su se održale demonstracije verovatno mnogo veći.

U jugoistočnom gradu Kermanu, video snimljen sa visine zgrade prikazuje nekoliko naoružanih muškaraca u vojnim uniformama kako hodaju putem i neprekidno pucaju iz oružja, mada nije jasno na koga pucaju.

Mala vatra gori na sredini puta, dok se u pozadini čuje zvuk demonstranata koji skandiraju.

Snajperisti su takođe snimljeni na krovovima zgrada.

U severoistočnom gradu Mešhedu, verifikovani video prikazuje dva muškarca obučena u crno na krovu zgrade po danu.

Jedan čovek stoji pored velike puške koja je naslonjena na zid i razgovara telefonom.

Drugi čovek čuči na podu i puši.

Većina ljudi u Iranu je 8. januara ostala bez interneta, ali neki su uspeli da se nakratko povežu koristeći "SpejsEksov" satelitski internet Starlink i virtuelne privatne mreže (VPN).

Navodi se da će se verovatno cu narednim danima pojaviti još video snimaka.