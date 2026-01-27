Slušaj vest

Mađarski premijer Viktor Orban je poručio da će Budimpešta uložiti protest ukrajinskom ambasadoru, zbog pokušaja Kijeva da se meša u izbore za parlament Mađarske.

Izbori su zakazani za 12. april.

Rojters navodi da Orban pokušava da opozicionog lidera Petera Mađara poveže s Ukrajinom i čelnicima Evropske unije.

Većina istraživanja javnog mnenja ukazuje da Orbanova partija Fides zaostaje za opozicijom.

Mađarski premijer Viktor Orban na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

Orban je više puta odbio da podrži upućivanje pomoći EU u Ukrajinu, navodi britanska agencija.

- Prošle nedelje su ukrajinski lideri imali izuzetno uvredljive i preteće izjave protiv Mađarske. Naše službe bezbednosti su zaključile da je to koordinirani pokušaj mešanja u mađarske izbore - poručio je juče Orban.

(Kurir.rs/FoNet)

