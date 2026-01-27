Orban najavio protest Mađarske ambasadoru Ukrajine, poručio da lideri u Kijevu vređaju, prete i mešaju se u mađarske izbore zakazane za 12. april
VLADAJUĆA STRANKA FIDES ZAOSTAJE U ANKETAMA
ORBAN ZOVE NA RAPORT UKRAJINSKOG AMBASADORA! Kaže da su službe bezbednosti u Budimpešti otkrile mešanje Kijeva u mađarske izbore (FOTO)
Mađarski premijer Viktor Orban je poručio da će Budimpešta uložiti protest ukrajinskom ambasadoru, zbog pokušaja Kijeva da se meša u izbore za parlament Mađarske.
Izbori su zakazani za 12. april.
Rojters navodi da Orban pokušava da opozicionog lidera Petera Mađara poveže s Ukrajinom i čelnicima Evropske unije.
Većina istraživanja javnog mnenja ukazuje da Orbanova partija Fides zaostaje za opozicijom.
Mađarski premijer Viktor Orban na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP
- Prošle nedelje su ukrajinski lideri imali izuzetno uvredljive i preteće izjave protiv Mađarske. Naše službe bezbednosti su zaključile da je to koordinirani pokušaj mešanja u mađarske izbore - poručio je juče Orban.
(Kurir.rs/FoNet)
